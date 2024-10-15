فيرستابن أكثر قلقًا حيال إصلاح سيارة ريد بُل من خياراته لموسم 2026

قال ماكس فيرستابن أنه قلق حيال ضمان استعادة ريد بُل لسابق أدائها أكثر من التفكير في أية خيارات ربما تُتاح له للانتقال إلى فريق آخر في 2026.

في ظل ما هو معلوم بأن هنالك بنود فك ارتباط ضمن عقد فيرستابن الحالي مع ريد بُل والممتد حتى 2028، فإن مستقبل بطل العالم لطالما كان محط تكهنات مستمرة هذا الموسم، ولا سيما في أعقاب صراعات القوى التي شهدتها أروقة القلعة النمساوية، إلى جانب رحيل العديد من الأسماء البارزة في الفريق.

وقد حاول توتو وولف مدير فريق مرسيدس مرارًا وبشكل علني استمالة فيرستابن لينضم إلى العلامة الألمانية، وخصوصًا بعدما بدأ أداء ريد بُل بالتراجع على نحوٍ كبير، قبل أن تحسم السهام الفضية قرارها وتعلن التزامها بالظاهرة الشابة أندريا كيمي أنتونيللي ليكون بديل لويس هاميلتون بجوار جورج راسل بدءًا من الموسم المُقبل.

وضمن حواره الحصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، ألمح فيرستابن إلى إمكانية أن يغيّر فريقه في 2026 عوضًا عن ذلك، لكنه شدّد على أنه قلق أكثر حيال قلب حظوظ ريد بُل من أي شيء آخر.

وعند سؤاله إذا ما يستمتع بحقيقة امتلاكه خيارات لموسم 2026 وما بعده، قال فيرستابن: "نعم، وأعلم بالطبع بأن تلك خطوة ممكنة".

وتابع: "لكنني لا أفكر في الحقيقة حيال ذلك الآن. أعتقد بأن لدي ما يقلقني كفاية في الوقت الحالي في ظل الأمور التي نحتاج لتحسينها".

وأضاف: "سنرى ما سيحدث في المستقبل، لكنني لا أفكر الآن كثيرًا في ذلك الأمر. لكن وإذا لم يحدث، سيكون هذا هو الوضع، لن يغير ذلك من حياتي".