فيرستابن أكثر سعادة بقطب الانطلاق الأوّل بالمقارنة مع الفوز بالسباق القصير

تفوّق فيرستابن بـ 13 ثانية على لويس هاميلتون سائق مرسيدس في سباق شنغهاي القصير الممتدّ لـ 19 لفّة قبل أن يتّجه لتحقيق قطب انطلاقٍ أوّل حاسم لسباقٍ الأحد.

وفي ظلّ معارضته لصيغة السباقات القصيرة، قال الهولندي أنّه كان سعيدًا أكثر بتحقيق قطب الانطلاق الأوّل بالمقارنة مع فوزه بالسباق القصير، بالرغم من اعترافه بأنّ الصيغة المعدّلة باعتماد فترتَي خطّ حظائر مغلقٍ منفصلتين مثّلت تحسّنًا كبيرًا.

وقال: "إنّها صيغة منطقيّة أكثر وأفضل. لا أزال سعيدًا أكثر بقطب الانطلاق الأوّل بالمقارنة مع السباق القصير بالطبع".

وبالتوسّع أكثر، قال الهولندي لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أعتقد بأنّها أفضل ممّا كان عليه الوضع سابقًا، أعني من ناحية القدرة على إجراء بعض التغييرات على السيارة بعد السباق القصير".

وأضاف: "الأمر الغريب الوحيد هو أنّك تخوض سباقًا ومن ثمّ تعود إلى وضع التصفيات. ربّما علينا إقامة التجارب التأهيليّة ومن ثمّ السباق. لا أعلم، لكن هناك أشياء لتحسينها ربّما. لكنّ الوضع أفضل ممّا كان عليه بكلّ تأكيد".

وقال فيرستابن أنّه اختار هو ومهندسه تغيير إعدادات سيارة "آر.بي20" قبل التجارب التأهيليّة بالرغم من سيطرته على السباق القصير.

وقال: "يمنحك السباق القصير فكرة إضافيّة حول مستويات التآكل، وما عليك العمل عليه. ستتغيّر وجهة الرياح مرّة أخرى غدًا، لذا سيتغيّر توازن السيارة في بعض المنعطفات. لكن حتّى لو كانت السيارة بنصف الجودة التي كانت عليها في السباق القصير فسنكون على ما يرام.

وبلغ فيرستابن محطّة جديدة لصالح ريد بُل عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل الـ 100 في تاريخ الفريق في البطولة، ويبلغ نصيبه منها 37.