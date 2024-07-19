فيرستابن: أكبر تحديثات ريد بُل في المجر ستكون مصيريّة لآمال 2024
جلبت ريد بُل حزمة تحديثاتها الأكبر لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1 ضمن جائزة المجر الكبرى، وذلك في ظلّ سعيها لاستعادة سيطرتها أمام منافساتها.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات
يعتقد ماكس فيرستابن أنّ نسبة نجاح أكبر حزم تحديثات ريد بُل في المجر سيكون مصيريًا في تحديد فرصها في بقيّة مجريات موسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1.
وكانت ريد بُل قد بدأت الموسم بأسرع سيارة، لكنّ مكلارين ومرسيدس قلّصتا الفارق كثيرًا في الأشهر الأخيرة، وأصبح الأداء بين فرص الصدارة يتقلّب من عطلة نهاية أسبوعٍ إلى أخرى.
وفي حين أنّ فيرستابن وريد بُل لا يزالان يتمتّعان بأفضليّة جيّدة في صدارة الترتيب العام، فإنّ بروز منافسيهما صعّب مهمّة تحقيق الانتصارات، كما أنّ معاناة زميله سيرجيو بيريز فتحت الباب أمام مكلارين لفرض تحدٍ ضمن بطولة الصانعين.
وكانت ريد بُل قد واجهت صعوبة حتّى الآن في تعزيز أداء سيارتها، وهو ما أدّى إلى دفع فيرستابن للفريق لتقديم تحسينات بنسقٍ أسرع.
وجلبت ريد بُل حزمة تحديثاتها الأكبر حتّى الآن ضمن جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الأسبوع، حيث يعتقد فيرستابن أنّ نجاح التحديثات سيُحدّد معالم بقيّة الموسم.
وعندما سُئل إن كانت خصائص سيارة ريد بُل في بودابست مفصليّة بالنسبة لدرب الفريق في الأشهر المقبلة، قال الهولندي: "يُمكن قول ذلك، أجل، أعتقد ذلك".
وأضاف: "إن لم تُقدّم لنا هذه التحديثات بعض التحسّن في أزمنة اللفّة، فلا أرى أنّ بقيّة الموسم ستتحسّن".
ولا يتوقّع فيرستابن أن تكون هذه التحديثات كافية لإعادة أفضليّة ريد بُل المبكّرة، لكن من شأنها إعادة الفريق إلى موقعٍ قريبٍ من مرسيدس ومكلارين، حيث قال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّنا لم نتمتّع بالسيارة الأسرع على مدار السباقات القليلة الماضية".
وأكمل: "لذا لا أتوقّع أن يكون الوضع مختلفًا فجأة. آمل أن تمنحنا التحديثات دفعة جيّدة، لكنّني أريد رؤية كيف ستعمل على المسار في عطلة نهاية الأسبوع".
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