فيرستابن: أفضليّة ريد بُل في جائزة إسبانيا الكبرى مثل بداية موسم 2024

يقول ماكس فيرستابن إنه لا يعتقد أن ريد بُل ستستعيد هيمنتها المبكرة في موسم 2024 في جائزة إسبانيا الكبرى، على الرغم من مواجهة حلبة قوية لسيارتها.

تعود الفورمولا 1 إلى سلسلة أكثر تقليدية من الحلبات الأوروبية، بدءًا بجولة ثلاثية تشمل برشلونة، وحلبة ريد بُل رينغ، وسيلفرستون.

وتُعتبر هذه السلسلة أكثر ملاءمة لتصميم ريد بُل "آر.بي20"، الذي كان مهيمنًا في البحرين واليابان والصين ولكنه شهد تقليص الفجوة مع المنافسين في الحلبات التقنيّة والمتعرّجة أكثر في الأسابيع الأخيرة.

لكن بينما اعترف فيرستابن بأن فريقه متحمس للعودة إلى المنحنيات السريعة لحلبة برشلونة-كاتالونيا، فإنه لا يعتقد أن ريد بُل يمكن أن تكون مهيمنة كما كانت في بداية الموسم.

وقال فيرستابن يوم الخميس: "لا، لا أعتقد أنه سيكون مثل بداية الموسم. نعلم أن هذه الحلبة عادةً ما تناسب سياراتنا بشكل أكبر ونحن متحمسون بالطبع".

وأضاف: "أنا مدرك أن الجميع قد لحقوا بنا كثيرًا، لذا الجميع واثقون، ولكن إذا قارنا مع السباقات الأخيرة التي خضناها، يجب أن تكون هذه الحلبة أفضل لنا".

وأردف: "لكن لا يزال يتعين علينا التأكد من أنها في نافذة التوازن الصحيحة".

وعبّر فيرستابن عن إحباطه من أن الفريق لم يكن يحسن بعض سباقات نهاية الأسبوع هذا العام كما كان في السابق، مع مشكلة في المحرك في التجارب الحرّة الثانية كانت آخر مشكلة.

ورفض فيرستابن الاقتراحات بوجود أي توتر إضافي داخل فريق السباق، وكان واثقًا من أن الفريق "متحكم تمامًا" في طريقة إنجاز عطلة نهاية الأسبوع.

وقال: "ليس هناك توتر، نحن دائمًا نريد أن نقوم بعمل جيد ونعلم أيضًا أن الآخرين يدفعون بأقصى طاقتهم لذا نحتاج فقط إلى الحصول على عطلة نهاية أسبوع جيدة كما نريد دائمًا".

وأكمل: "إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، فهذه ليست مشكلة كبيرةً، نستمر في العمل ونحاول أن نكون أفضل".

واختتم بالقول: "لقد كانت لدينا أنواع مختلفة من المشكلات الصغيرة في كل مرة يوم الجمعة، مما جعل الأمور أكثر صعوبة، لذا نحتاج فقط إلى محاولة الحصول على بداية نظيفة لعطلة نهاية الأسبوع. أعتقد أن ذلك سيساعد كثيرًا، ونحن متحكمون تمامًا في ذلك".