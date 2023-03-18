السابق / فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في السعودية التالي / مرسيدس تضع خطة عمل بعد اجتماع معمّق في المصنع
فورمولا 1 / جائزة السعوديّة الكبرى أخبار

فيرستابن: أفضلية ريد بُل في السعودية ليست كالبحرين

يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أن العلامة النمساوية لا تسير على طريق هيمنتها على مجريات جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد، كما حصل في سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2023.

فيرستابن: أفضلية ريد بُل في السعودية ليست كالبحرين

بالرغم من تصدر الهولندي لكلتا حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة، لكنه أشار إلى أن الوتيرة على المسافات الطويلة قد تكون متقاربة بين الفرق خلال السباق.

خاصة وأن مسار حلبة جدة لا يُتعب الإطارات كما كان الحال على حلبة البحرين الدولية.

حيث قال: "كان يوماً جيداً لنا، لكن ما زالت هناك أمور يمكن تحسينها".

وأكمل: "السيارات متقاربة من بعضها بشكل أكبر هنا. أعتقد أن أزمنة اللفات ستكون متقاربة. لذا الوضع لن يكون مثل البحرين بالتأكيد".

اقرأ أيضاً:

وبرز فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن كأقرب الملاحقين للهولندي، حيث أكمل التجارب الحرة الثانية بفارق عُشري ثانية فقط خلف سائق ريد بُل.

لكن الإسباني قلل من أهمية ذلك، خاصة وأن ريد بُل في تصفيات البحرين كانت متقدمة بأشواط على الجميع.

فقال: "أعتقد أن يوم الجمعة لا يمنح الصورة الفعلية. في البحرين حققنا المركز الأول خلال يوم الجمعة، ومن ثم تأهلنا بالخامس وكدنا نتأهل بالسادس، خلال التصفيات".

وأردف: "لذا، لا أحد يعلم حقاً كيف ستسير التصفيات. لكننا أكملنا تجاربنا على السيارة وفق المقرر".

واختتم: "أعتقد أن التوازن ليس مثالياً بعد، ما زلنا بحاجة للمزيد من التماسك كذلك. لكن حتى الآن الوضع جيد. بداية جيدة أخرى".

المشاركات
التعليقات

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية في السعودية

مرسيدس تضع خطة عمل بعد اجتماع معمّق في المصنع
ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة

ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة

فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة

فيرستابن: "ليس من المفاجئ" أن تنسخ الفرقُ تصميم سيارة ريد بُل

فيرستابن: "ليس من المفاجئ" أن تنسخ الفرقُ تصميم سيارة ريد بُل

فورمولا 1

فيرستابن: "ليس من المفاجئ" أن تنسخ الفرقُ تصميم سيارة ريد بُل فيرستابن: "ليس من المفاجئ" أن تنسخ الفرقُ تصميم سيارة ريد بُل

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

أحدث الأخبار

بيريز يترجم أفضلية ريد بُل المذهلة إلى فوز أمام زميله فيرستابن تحت سماء جدة

بيريز يترجم أفضلية ريد بُل المذهلة إلى فوز أمام زميله فيرستابن تحت سماء جدة

F1 فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

بيريز يترجم أفضلية ريد بُل المذهلة إلى فوز أمام زميله فيرستابن تحت سماء جدة بيريز يترجم أفضلية ريد بُل المذهلة إلى فوز أمام زميله فيرستابن تحت سماء جدة

ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة

ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة

F1 فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة ريد بُل لا تعتقد أن الحفف الجانبية سببت مشكلة سيارة فيرستابن في تصفيات جدة

ألونسو "ليس في موقع" يخوّله منافسة بيريز في سباق جدة

ألونسو "ليس في موقع" يخوّله منافسة بيريز في سباق جدة

F1 فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

ألونسو "ليس في موقع" يخوّله منافسة بيريز في سباق جدة ألونسو "ليس في موقع" يخوّله منافسة بيريز في سباق جدة

راسل: تحسّن مرسيدس في جدة "مُرضٍ للغاية" مقارنة بالبحرين

راسل: تحسّن مرسيدس في جدة "مُرضٍ للغاية" مقارنة بالبحرين

F1 فورمولا 1
جائزة السعوديّة الكبرى

راسل: تحسّن مرسيدس في جدة "مُرضٍ للغاية" مقارنة بالبحرين راسل: تحسّن مرسيدس في جدة "مُرضٍ للغاية" مقارنة بالبحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.