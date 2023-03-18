فيرستابن: أفضلية ريد بُل في السعودية ليست كالبحرين

بالرغم من تصدر الهولندي لكلتا حصتي التجارب الحرة يوم الجمعة، لكنه أشار إلى أن الوتيرة على المسافات الطويلة قد تكون متقاربة بين الفرق خلال السباق.

خاصة وأن مسار حلبة جدة لا يُتعب الإطارات كما كان الحال على حلبة البحرين الدولية.

حيث قال: "كان يوماً جيداً لنا، لكن ما زالت هناك أمور يمكن تحسينها".

وأكمل: "السيارات متقاربة من بعضها بشكل أكبر هنا. أعتقد أن أزمنة اللفات ستكون متقاربة. لذا الوضع لن يكون مثل البحرين بالتأكيد".

وبرز فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن كأقرب الملاحقين للهولندي، حيث أكمل التجارب الحرة الثانية بفارق عُشري ثانية فقط خلف سائق ريد بُل.

لكن الإسباني قلل من أهمية ذلك، خاصة وأن ريد بُل في تصفيات البحرين كانت متقدمة بأشواط على الجميع.

فقال: "أعتقد أن يوم الجمعة لا يمنح الصورة الفعلية. في البحرين حققنا المركز الأول خلال يوم الجمعة، ومن ثم تأهلنا بالخامس وكدنا نتأهل بالسادس، خلال التصفيات".

وأردف: "لذا، لا أحد يعلم حقاً كيف ستسير التصفيات. لكننا أكملنا تجاربنا على السيارة وفق المقرر".

واختتم: "أعتقد أن التوازن ليس مثالياً بعد، ما زلنا بحاجة للمزيد من التماسك كذلك. لكن حتى الآن الوضع جيد. بداية جيدة أخرى".