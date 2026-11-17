فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن: "أعتبر نفسي أفضل سائق، وإلا لكنت اعتزلت"

أكد بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 ماكس فيرستابن أنه يعتبر نفسه أفضل سائق على شبكة الانطلاق.

خلدون يونس

منشور: 17-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

شدد النجم الهولندي على رضاه عن التطور الذي أظهره فريقه ريد بُل رغم المشاكل التي واجهها الفريق في بداية الموسم، مؤكدًا أنه لم يستسلم يومًا في المعركة.

وقد حقق فيرستابن، الذي سجل العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته في الفورمولا 1، أربعة ألقاب متتالية في بطولة العالم مع ريد بُل بين عامي 2021 و2024. لكن الفريق النمساوي شهد تراجعًا في مستوى أدائه خلال الموسمين الماضيين.

وخلال تلك الفترة، ظهرت تكهنات بشأن إمكانية انتقال فيرستابن إلى فرق كبرى أخرى مثل مرسيدس أو مكلارين. لكن السائق الهولندي اختار البقاء مع ريد بُل، ووقع عقدًا جديدًا يمتد حتى عام 2030. ويُقال أن قيمة هذا الاتفاق تبلغ نحو 500 مليون يورو.

ورغم خسارته لقب بطولة العالم لصالح أندريا كيمي أنتونيللي في موسم 2026، حقق فيرستابن ثلاثة انتصارات وثماني مرات صعود إلى منصة التتويج. ويحتل الهولندي حاليًا المركز الثاني في بطولة السائقين، وهو يعتقد أنه قادر على العودة إلى القمة إذا امتلك السيارة المناسبة.

وضمن حديثه إلى وسائل الإعلام الهولندية عقب جائزة البرازيل الكبرى، أكد فيرستابن بصراحة أنه يعتبر نفسه أفضل سائق على شبكة الانطلاق.

حيث قال: "أفكر دائمًا بهذه الطريقة، وإلا لكنت اعتزلت. تخطر هذه الفكرة ببالك، لكنني حتى في عام 2015 كنت أعلم أن أمامي الكثير لأتعلمه. ومع ذلك، كنت مدركًا أنني أمتلك الإمكانات اللازمة لأصبح الأفضل".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وقبيل السباقات الثلاثة الأخيرة من الموسم، وهي جوائز لاس فيغاس وقطر وأبوظبي الكبرى، سلط فيرستابن الضوء على التقدم الذي أحرزه ريد بُل، ولا سيما خلال النصف الثاني من الموسم.

وقال: "أعتقد أنني قدمت موسمًا جيدًا بشكل عام. وبالطبع، في الفورمولا 1، يعتمد أداؤك أيضًا على السيارة التي تقودها. لقد تمكنا مؤخرًا من إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وتأتي الانتصارات تحديدًا في مثل هذه الفترات".

وأضاف: "من الواضح أن إنهاء البطولة في المركز الثاني يُعد مفاجأة كبيرة، لكننا نتقبل ذلك بسعادة. واجهنا كفريق العديد من التحديات في بداية الموسم. لم تكن السيارة بالمستوى الذي نريده، وربما كان لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه أيضًا بشأن وحدات الطاقة. ومع ذلك، أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا طوال الموسم. وفي السباقات الأخيرة، أصبحت السيارة أكثر قدرة على المنافسة بكثير".

وتابع: "بالنسبة لي، لا يوجد شيء اسمه الاستسلام. لن تقبل بالمركز السادس أو السابع، أليس كذلك؟ حتى عندما كنت في هذه المراكز أو أتنافس بين فرق الوسط، كنت أحاول دائمًا تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في ظل الظروف المتاحة".

وأكمل: "بالطبع، إذا لم تكن السيارة قادرة على تقديم المزيد، فقد تكون أفضل نتيجة يمكنك تحقيقها أحيانًا هي المركز السادس. لكن عندما تعمل السيارة ضمن نطاق أدائها المثالي، يمكنك المنافسة في المقدمة واستهداف الفوز. وعندما تفوز، تنتزع بطبيعة الحال نقاطًا من منافسيك. وهذا ما حدث في السباقات الأخيرة، وأنا سعيد جدًا بذلك".

وأضاف: "يُظهر هذا أيضًا أن الفريق لم يستسلم أبدًا. فقد واصل العمل لتحسين السيارة وفهم المشاكل التي واجهناها. وأنا سعيد جدًا لأننا تمكنا من تحقيق هذا التحول الكبير في موسم واحد فقط".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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