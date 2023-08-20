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فيرستابن: أشكّك أحياناً في جدوى الحياة الصعبة ضمن الفورمولا واحد

اعترف ماكس فيرستابن بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد أنه يشكّك أحياناً في جدوى الحياة الفوضوية ضمن البطولة نظراً للالتزام الهائل الذي تتطلبه من وقت وجهد، وسط الانتقادات المتصاعدة لمحاولات توسيع الروزنامة.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

عبّر فيرستابن بوضوح عدة مرات عن انتقاده لمساعي زيادة جولات البطولة في الموسم الواحد، حيث سيصل العدد إلى 24 في 2024، ما يتطلب السفر بالطائرات لمسافات هائلة كل عام، رغم مساعي البطولة لخفض الانبعاثات الكربونية.

إذ سينطلق الموسم من جولتين متتاليتين في البحرين والسعودية قبل 4 جولات متفرقة ما بين أستراليا، اليابان، الصين وميامي، إضافة لوجود 3 جولات متتالية في وقت لاحق من العام.

علاوة على ذلك، أضافت الفورمولا واحد 6 سباقات قصيرة في كل موسم، ما يعني مزيداً من الضغوط على أطقم الفرق.

وضمن مقابلة مع سائق ريد بُل ضمن صحيفة "De Telegraaf" الهولندية، أوضح فيرستابن أن عطش الفورمولا واحد الذي لا ينطفئ نحو مزيد من التوسع، يجعله أحياناً "يفكر في جدوى البقاء" ضمن منافساتها.

فقال: "أنا قلق حيال الرياضة التي لطالما كنت أستمتع بها. ما زلت أستمتع، لكن لمستوى معين فقط".

وأكمل: "لست تماماً ضد التغيير، كما يدعي البعض. لكن يجب أن تكون تلك التغييرات لمصلحة الفورمولا واحد".

وأردف: "لمَ يجب تغيير الأمور التي تعمل بشكل جيد؟ أعتقد أن صيغة التصفيات التقليدية رائعة. ليس كل شيء يتمحور حول المال".

وتابع: "قد يقول البعض: ’حسناً، إنه يجني الكثير من المال، لماذا يشتكي هذا الشخص؟’. لكن الأمر يتعلق بصحتك، نوعية التجارب التي تخوضها وليس بكمية المال الذي تتقاضاه".

واستكمل: "أشعر بأنني أصبحت مضطراً للقيام بالكثير والتخلي عن أمور أحبها، لذلك أفكر أحياناً في جدوى كل ذلك!؟".

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بالمقابل، أوضح فيرستابن أن انتقاداته لعواقب البطولة على صحة الأشخاص العاملين لا تتعلق فقط بعدد السباقات، بل كذلك بالفعاليات المطلوبة خارج الحلبات، مؤكداً أنه يخسر "شهراً كل عام" للإيفاء بالمتطلبات التسويقية الكبيرة لدى ريد بُل.

فقال: "السفر ليس المشكلة الأكبر. بل تلك الأمور الإضافية التي يتوجب عليّ القيام بها".

وأكمل: "قد تكون أيام الخميس خلال الجولات متطلبة جداً خارج الحلبات مع الكثير من العمل على أجهزة المحاكاة".

وتابع: "على سبيل المثال، أخسر شهراً كل عام للعمل على الواجبات التسويقية. في مرحلة ما لا تشعر بأنك تريد القيام بكل ذلك".

وحين سُئِل إن كان بوسعه ترك الفورمولا واحد قبل انتهاء عقده مع ريد بُل بنهاية موسم 2028 في حال لم تنجح العلامة النمساوية بتقديم سيارة تنافسية متناسبة مع القوانين الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من 2026، رد الهولندي: "لحصول ذلك لا بدّ أن تسير الأمور بشكل سيء للغاية".

وأكمل: "لا أتوقع أن يتراجع الفريق بذلك القدر مع جميع الأشخاص الرائعين معنا. لكن في هذه الرياضة كل شيء ممكن".

واختتم: "ذلك يعتمد على وجهة نظرك، لكن نعم، لا أرى نفسي أنافس ضمن فرق الوسط لثلاثة مواسم. حينها سأفضّل العودة للمنزل أو القيام بأمر آخر. لكن مجدداً، لا أتوقع حصول ذلك".

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