فيرستابن: أرضية سيارة مرسيدس هي "الأكثر مرونة" في الفورمولا واحد

ضمن جزء من سعي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الحدّ من الارتدادات الشديدة التي تتعرض لها سيارات الجيل الحالي في الفورمولا واحد، سيتم اعتماد مقاييس جديدة بدءاً من جائزة فرنسا الكبرى، لكن كذلك لن يُسمح للفرق بتخطي معايير أخرى تتعلق بالأرضيات المرنة.

وسرت مؤخراً تكهنات بأنّ بعض الفرق وجدت طرقاً ذكية للاحتيال على حدّ الـ 2 مليمتر المسموح للانثناء في الأرضيات.

وتعني القدرة على الانثناء بشكل أكبر، مزيداً من مكاسب الأداء ما يسمح للسيارات بالاقتراب أكثر من سطح المسار لتحسين الارتكازية من دون القلق إزاء ظاهرة الارتدادات.

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

وعندما ظهرت تفاصيل حيال استفادة بعض الفرق من ذلك ضمن اجتماع لجنة الفورمولا واحد التقنية، عبّرت فرق أخرى عن دهشتها.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس أبرز المتكلّمين علناً عن ذلك حين عبّر عن "صدمة" السهام الفضية حين أدركت تلك المعلومة.

بينما أوضح أندرو شوفلين مهندس المسار لدى الفريق عن اعتقاده بأن الحدّ من مرونة الأرضيات سيقرّب مرسيدس من فريقي الصدارة.

لكن وبالرغم من ترحيب السهام الفضية بتحرّك "فيا"، إلا أنّ فيرستابن شكّك في كلام الفريق، مشيراً إلى أن مرسيدس تمتلك الأرضية الأكثر قابلية للانثناء في هذا الموسم.

وضمن معرض كلامه حيال المسألة، قال الهولندي: "حسناً، ما لا أفهمه جيداً هو شكواهم المستمرة حيال انثناء الأرضيات، بينما يمتلكون أكثر الأرضيات مرونة".

وبينما يتركز النقاش في هذه المسألة حول المتصدرَين فيراري وريد بُل، لكن كلا الفريقين أكد عدم إجراء أية تغييرات في السيارات كنتيجة لقيود المرونة الجديدة.