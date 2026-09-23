أكد ماكس فيرستابن، الذي أنهى سباق جائزة إسبانيا الكبرى في المركز الثاني، أن الفريق يواصل العمل بعد نتيجته في مدريد من أجل استخراج أقصى أداء ممكن من السيارة في باكو أيضًا.

حيث قال فيرستابن: "كانت مدريد نتيجة جيدة بالنسبة لنا".

وأكمل: "يعمل الفريق بجد للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي ونقله إلى باكو، والتأكد من تحقيق أقصى استفادة من أداء السيارة".

وقبل جائزة أذربيجان في حلبة شوارع باكو، تكلم النجم الهولندي حول صفاتها التي تجمع بين الخطوط المستقيمة الطويلة والمنعطفات الضيقة.

حيث قال: "تضم الحلبة خطوطًا مستقيمة طويلة بالإضافة إلى منعطفات ضيقة، لا سيما في المقطع الثاني، والتي يتعين عليك اجتيازها".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وأكمل: "لذلك، نحتاج إلى سيارة فعالة وإلى قدر كافٍ من الارتكازية في المنعطفات".

واسترسل: "إنها حلبة شوارع صعبة وتقنية، لكنها ممتعة جدًا للقيادة عليها".

وأشار فيرستابن إلى أن ريد بُل حققت تقدمًا جيدًا مع السيارة، وأشار إلى عودة زميله إسحاق حجار كذلك.

ليتابع: "أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة في السباقات القليلة الماضية، ولدينا ذكريات رائعة هنا".

واختتم: "كما أنه من الرائع أن إسحاق تعافى من إصابته وسيعود إلى خلف مقود السيارة في هذا السباق".