تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد

وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي

ريد بُل تبقي على حجار إلى جانب فيرستابن لموسم 2027 المقبل في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ريد بُل تبقي على حجار إلى جانب فيرستابن لموسم 2027 المقبل في الفورمولا 1

هاس تنفي وجود "مخاوف من فيراري" بشأن تشكيلة سائقيها لموسم 2027

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
هاس تنفي وجود "مخاوف من فيراري" بشأن تشكيلة سائقيها لموسم 2027

موتو جي بي: هوندا تعلن غياب جوان مير عن جائزتي اليابان وإندونيسيا

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي: هوندا تعلن غياب جوان مير عن جائزتي اليابان وإندونيسيا

ما هي "الفرص الأخرى" التي كانت أمام شارل لوكلير قبل توقيع عقده الجديد مع فيراري؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ما هي "الفرص الأخرى" التي كانت أمام شارل لوكلير قبل توقيع عقده الجديد مع فيراري؟
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

أدلى سائق ريد بُل ماكس فيرستابن ببعض التصريحات قبيل جائزة أذربيجان الكبرى.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

أكد ماكس فيرستابن، الذي أنهى سباق جائزة إسبانيا الكبرى في المركز الثاني، أن الفريق يواصل العمل بعد نتيجته في مدريد من أجل استخراج أقصى أداء ممكن من السيارة في باكو أيضًا.

حيث قال فيرستابن: "كانت مدريد نتيجة جيدة بالنسبة لنا". 

وأكمل: "يعمل الفريق بجد للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي ونقله إلى باكو، والتأكد من تحقيق أقصى استفادة من أداء السيارة".

وقبل جائزة أذربيجان في حلبة شوارع باكو، تكلم النجم الهولندي حول صفاتها التي تجمع بين الخطوط المستقيمة الطويلة والمنعطفات الضيقة.

حيث قال: "تضم الحلبة خطوطًا مستقيمة طويلة بالإضافة إلى منعطفات ضيقة، لا سيما في المقطع الثاني، والتي يتعين عليك اجتيازها". 

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وأكمل: "لذلك، نحتاج إلى سيارة فعالة وإلى قدر كافٍ من الارتكازية في المنعطفات". 

واسترسل: "إنها حلبة شوارع صعبة وتقنية، لكنها ممتعة جدًا للقيادة عليها".

وأشار فيرستابن إلى أن ريد بُل حققت تقدمًا جيدًا مع السيارة، وأشار إلى عودة زميله إسحاق حجار كذلك.

ليتابع: "أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة في السباقات القليلة الماضية، ولدينا ذكريات رائعة هنا". 

واختتم: "كما أنه من الرائع أن إسحاق تعافى من إصابته وسيعود إلى خلف مقود السيارة في هذا السباق".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ريد بُل تبقي على حجار إلى جانب فيرستابن لموسم 2027 المقبل في الفورمولا 1

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

حجار عن عودته بعد الإصابة: "متحمس للغاية"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
حجار عن عودته بعد الإصابة: "متحمس للغاية"

هوندا ترد على تصريحات بن سُليّم: نعمل بجد لتحسين أدائنا "بجهودنا الذاتية"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
هوندا ترد على تصريحات بن سُليّم: نعمل بجد لتحسين أدائنا "بجهودنا الذاتية"
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

ريد بُل تبقي على حجار إلى جانب فيرستابن لموسم 2027 المقبل في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ريد بُل تبقي على حجار إلى جانب فيرستابن لموسم 2027 المقبل في الفورمولا 1

حجار يعود لقيادة سيارة ريد بُل في أذربيجان

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
حجار يعود لقيادة سيارة ريد بُل في أذربيجان

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد

وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
وولف: رغم النتائج المشجعة.. لا شيء مضمون

فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن: أحرزنا تقدمًا جيدًا مع السيارة

مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
مارك ماركيز يعتبر بيدرو أكوستا الآن منافسًا على لقب الموتو جي بي

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
شاهد المزيد