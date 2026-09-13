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فيرستابن: "أحتاج إلى معرفة أين يمكنني التجاوز" للفوز بجائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1

يخشى ماكس فيرستابن أن يؤدي غياب فرص التجاوز على حلبة مادرينغ إلى عرقلة أي محاولة محتملة للفوز يوم الأحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يرى ماكس فيرستابن أنه لا يزال بحاجة إلى معرفة الأماكن التي يمكنه التجاوز فيها إذا كان يريد التغلب على لاندو نوريس وتحقيق الفوز في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1.

تأهل فيرستابن في المركز الثالث على حلبة الشوارع الجديدة في مدريد، متأخرًا بفارق يزيد قليلًا على عُشر الثانية عن نوريس صاحب مركز الانطلاق الأول وكيمي أنتونيللي سائق مرسيدس.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه منافسة مكلارين على الفوز، أبدى سائق ريد بُل شكوكه، بالنظر إلى مدى صعوبة التجاوز المتوقعة على حلبة مادرينغ.

وقال: "سيكون الأمر صعبًا. أعني، حتى لو افترضنا، في أفضل سيناريو ممكن، أنك أسرع، فلن تتمكن من التجاوز. لا توجد منعطفات يمكنك التجاوز فيها. لذلك، عليك الاعتماد على أن يعاني الآخرون من تآكل الإطارات بشكل كبير للغاية".

"كانت اللفات الطويلة صعبة للغاية، وكان تآكل الإطارات كبيرًا بالنسبة للجميع، لذلك من المحتمل أن تكون تلك هي النقطة الحاسمة غدًا. لكن حتى مع ذلك، ما زلت بحاجة إلى معرفة المنعطف الذي يمكنني التجاوز فيه".

وكان فيرستابن راضيًا إلى حد كبير عن أدائه في التجارب التأهيلية. ومن حيث فارق الزمن عن مركز الانطلاق الأول، فإن هذه هي المرة الأقرب له إلى الصدارة منذ موناكو، حيث تأخر بفارق 0.043 ثانية فقط عن أنتونيللي.

وقال: "كان الأمر مقبولًا. أعني، لم أكن ضمن المراكز الثلاثة الأولى كثيرًا هذا العام، لذلك أعتقد أننا خضنا تجارب تأهيلية جيدة".

"أعتقد أننا أجرينا بعض التحسينات الجيدة على السيارة، لكنني أعتقد أيضًا أننا وصلنا إلى هنا مباشرة ضمن نطاق إعدادات مناسب، إذا صح التعبير. وأعتقد أن ما نعاني منه قليلًا هو دائمًا المقطع الأخير، حيث لا يبدو أننا نحصل على نشر الطاقة بالطريقة نفسها التي يحصل عليها منافسونا، وهذا يجعل من الصعب للغاية بالطبع مجاراتهم".

"لكن بشكل عام، أنا سعيد إلى حد كبير بالطريقة التي سارت بها الأمور. في كل مرحلة من التجارب التأهيلية، من القسم الأول إلى الثاني ثم الثالث، كان هناك تقدم جيد. لم تكن هناك أشياء كثيرة، على ما أعتقد، تركتها على الطاولة، بل كانت هناك بعض القيود داخل السيارة التي نعرف أنها موجودة، إلى جانب نشر الطاقة في المقطع الأخير، حيث لم نتمكن ربما من الوصول إلى المستوى المطلوب بشكل كامل. لكن هذه هي التجارب التأهيلية". 

"أعني، السباق مسألة مختلفة تمامًا مرة أخرى".

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