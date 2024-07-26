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فيرستابن: أتمنى أن يكون الجميع في ريد بُل قد استفاقوا تمامًا بعد سباق المجر

شعر ماكس فيرستابن بإحباط كبير تجلّى عبر رسائل الراديو مع فريقه ريد بُل في سباق المجر الذي أكمله خامسًا خلف مكلارين ومرسيدس وفيراري.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

يأمُل ماكس فيرستابن أن تكون ريد بُل قد استفاقت تمامًا بعد السباق الأخير المخيب للآمال على حلبة هنغارورينغ.

أبدى فيرستابن إحباطًا وغضبًا شديدًا جراء استراتيجية فريقه في المجر، فيما انتقد البعض طريقته والعبارات التي استخدمها في الحديث مع مهندسه.

وضمن معرض حديثه في هذا الجانب، قال فيرستابن: "كان من الواضح من وجهة نظري أن الاستراتيجية خاطئة".

وأضاف: "بالطبع لديّ عزيمة كبيرة مثل كل فرد في الفريق، حيث نحاول إتقان كل جانب. وأعلم أنه من الصعب القيام بذلك في كل جولة، لكننا اقتربنا جدًا من ذلك العام الماضي".

وتابع: "بيد أنه وعندما لا تسير الأمور كما ينبغي، من الطبيعي أن تبدي إحباطك. وهذا ما فعلته".

وعند سؤاله إذا ما تحدث معه أحد في الفريق حيال طريقة حديثه إليهم، قال فيرستابن: "تلك هي مقاربتنا وأعتقد أنه من المهم أن تكون نقديًا. أرى بأن الكثيرين في عالمنا اليوم ليس بمقدورهم تحمّل الانتقادات مثل السابق، لكنني لا أريد أن أكون هكذا أيضاً".

وكان فيرستابن قد صرّح عقب السباق الماضي بأن البعض في ريد بُل بحاجة إلى الاستفاقة مع بدء تراجع الفريق، إذ وعند سؤاله إذا ما تغيّر أي شيء في هذا الجانب مع الدخول في جولة بلجيكا، قال الهولندي: "أتمنى أن يكون الجميع قد استفاقوا تمامًا بعد السباق الأخير. إذ نحاول التحسّن دومًا وجعل السيارة أفضل بعض الشيء".

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