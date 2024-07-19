فيرستابن أبقى على مشكلة بصره سرًا في معركة اللقب في 2021

قال فيرستابن أنّه أبقى هو وفريقه ريد بُل مشكلة الرؤية غير الواضحة التي عانى منها سريّة أثناء مسيرته نحو لقبه الأوّل في الفورمولا 1 في 2021.

جذب بطل العالم ثلاث مرّات الاهتمام الأسبوع الماضي ضمن حوارٍ ظهر على مجلّة ريد بُل، وكشف فيه الصعوبات التي واجهها بعد حادثه القويّ في جائزة بريطانيا الكبرى 2021.

وكجزء من استعراضٍ لأعظم انتصاراته، كشف فيرستابن قدر معاناته أثناء منافسته في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى من ذلك العام.

وقال الهولندي: "عانيت من مشاكل في الرؤية منذ حادث سيلفرستون، خاصة على الحلبات المتعرّجة أو تلك التي فيها الكثير من الألواح الإعلانيّة على جانب المسار".

وأضاف: "لم أكن أقاتل لويس فحسب في ذلك السباق، بل أقاتل الصور غير الواضحة".

وأكمل: "كان الأمر أشبه بالقيادة بسرعة 300 كلم/س! لم يسبق لي أن أخبرتكم بهذا، لكنّ الوضع كان سيّئًا جدًا لبضع لفّات لدرجة أنّني فكرت جديًا في إطفاء السيارة. الأمر الوحيد الذي ساعدني كان التركيز على تنفّسي أثناء المعركة مع لويس".

وظهرت تلك التعليقات على النسخة الرقمية من المجلّة لفترة قصيرة قبل أن يتمّ حذفها، وهو ما تسبّب في طرح أسئلة على فيرستابن بشأن ما حدث.

لكن عندما سُئل قبل جائزة المجر الكبرى وتوضيح إن كانت تلك التعليقات انعكاسًا دقيقًا لما واجهه، قال فيرستابن: "أجل، كان ذلك في موسم 2021، لكنّ المشكلة اختفت لاحقًا. لكنّها حدثت حينها".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل الصورة من قبل: صور ساتون

وأكمل: "ليس ذلك بالأمر الذي سأدعو الناس لاختباره أثناء القيادة. لكنّنا سائقو سباقات وعلينا التعامل مع هذه الأمور".

ثمّ تابع: "الجميع يمشي هنا، لكن دائمًا ما يكون هناك أشخاصٌ يُعانون من بعض الإصابات أو ما شابه، أعني أنّ هذه الأمور تحدث".

وفي ظلّ احتدام المعركة على اللقب حينها، قال فيرستابن أنّ الدائرة المقرّبة للغاية منه هي الوحيدة التي علمت بما يجري، وأنّهم عملوا جميعًا في النهاية على علاجٍ للتخلّص من المشكلة".

وعندما سُئل عمن تحدث إليه حول المشكلة حينها، قال: "الأشخاص المحيطون بي في الفريق والأخصائي".

وأكمل: "لكن تمّ علاجها لحسن الحظ. لا أريد الدخول في التفاصيل. لا أحد يحتاج لمعرفة ذلك".