فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

فيرستابن: أبحث عن أشياء أستمتع بها "خارج الفورمولا 1"

واصل ماكس فيرستابن انتقاداته لقوانين موسم 2026، كاشفاً أنه بدأ يبحث عن "المتعة" خارج عالم الفورمولا 1.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

كان فيرستابن قد وصف سابقاً قوانين استعادة الطاقة وإدارتها الجديدة بأنها "مضادة للسباقات" و"فورمولا إي معززة"، معتبراً أن هذه القوانين تغيّر طبيعة السباقات بشكل جذري.

السائق الهولندي، الذي يطلق تحذيراته بشأن قوانين 2026 منذ عام 2023، سبق له أن خاض تجارب على حلبة نوربورغرينغ في عام 2025، ويستعد أيضاً للمشاركة في سباق 24 ساعة في مايو المقبل.

حيث قال فيرستابن، مشيراً إلى أن القوانين جعلت السباقات أقل "نقاءً":

"عبر تاريخ هذه الرياضة، عادةً ما يصبح أسرع السائقين أو أفضلهم أبطالاً، ويكونون ضمن أفضل الفرق".

وأضاف: "سيتأقلم جميع السائقين الجيدين مع هذا، هذه ليست المشكلة. المشكلة أن البنية العامة للسباق تتغير، وبرأيي تصبح أقل نقاءً".

وتابع قائلاً: "لا أعرف ماذا يمكنني أن أضيف أكثر". 

وأردف: "سيكون السائقون الجيدون دائماً في القمة. أولئك الذين يمتلكون قدرات تتجاوز مجرد القيادة السريعة سيكونون أيضاً في المقدمة، لكن هذا ليس ما أريد قوله". 

واسترسل: "هذا ليس مصدر قلقي. القضية هي تجربة القيادة بشكل عام".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت قيادة سيارة فائزة قد تغيّر نظرته، كان واضحاً في إجابته:

"السيارة الفائزة ليست مهمة بالنسبة لي. في هذه المرحلة من مسيرتي، يجب أن تكون القيادة ممتعة".

وأعاد التأكيد على تحفظه تجاه الحقبة الجديدة قائلاً:

"بالطبع، أنا أبحث أيضاً عن أشياء أستمتع بها خارج الفورمولا 1، وأعلم أننا سنستمر بهذه القوانين لفترة طويلة".

اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً:

