فيرستابن: آمل تحقيق الفوز في سباق هولندا
لم يحقق فيرستابن أي فوز خلال السباقات الأربعة الأخيرة من موسم 2024 الجاري، وبات بالفعل تحت ضغط من قبل منافسيه.
رغم ذلك، ما زال الهولندي في صدارة الترتيب العام، ويبدو مستعداً تماماً لخوض المنافسات بدءاً من أولى السباقات بعد العطلة الصيفية على أرض موطنه في حلبة زاندفورت.
حيث قال بطل العالم ثلاث مرات: "كان من الجيد إمضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي خلال العطلة الصيفية".
وأكمل: "الآن، أنا عائدٌ مع قوة متجددة تماماً استعداداً للنصف الثاني من الموسم".
وأردف: "من الرائع أن أبدأ النصف الثاني للموسم من حلبة موطني".
وتابع: "هناك على الدوام أجواء رائعة مع جمهور لا يصدق، سيكون سباقاً خاصاً بالنسبة لي".
وأضاف: "إنها حلبة رائعة، لكنها ضيقة والمقاطع المستقيمة قصيرة".
واسترسل: "آمل أن نعود بقوة، وأن نخوض منافسات مع ثقة أكبر بأدائنا".
واختتم: "سنواصل الاستعدادات للجولة، مع أمل المنافسة على الفوز".
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