فيراري وويليامز تعارضان تأجيل قوانين موسم 2021

سيصوّت المجلس العالمي لرياضة السيارات اليوم الخميس على قبول أو رفض القوانين التقنية، الرياضية والمالية المقترحة لموسم 2021، والتي تهدف إلى وضع الرياضة ضمن حقبة جديدة في عالم سباقات الجائزة الكبرى.

وقد أبدت كلّ من مرسيدس وريد بُل الأسبوع الماضي في المكسيك رغبتها في تأجيل القوانين الجديدة إلى موسم 2022، مع الحفاظ على سقف النفقات البالغ 175 مليون دولار لموسم 2021، وذلك من أجل تطوير القوانين "غير الناضحة" بينما يتمّ كذلك جلب جميع الفرق العشرة تحت سقف نقفاتٍ قبل أن تبدأ عملية التطوير بشكل جدّي.

اقرأ أيضاً: فرق الطليعة أرادت تأجيل قوانين الفورمولا واحد التقنية حتى 2022

مع ذلك، صرّح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في ذلك الصّدد قائلًا: "لا ندعم تلك الخطوة، إذ لا نرى سببًا لتأجيل المصادقة على هذه القوانين واعتمادها في ذلك الموعد".

وأضاف: "ربما نجادل على ما إذا كانت تلك هي القوانين المناسبة، وإذا ما كنّا نريدها بالفعل، لكن وبحلول الوقت الذي نقرّر فيه ذلك ستكون تلك هي القوانين التي يجب أن تعتمدها".

ويعتقد بينوتو أنّ الجهود المجتمعة للفرق من أجل التأثير بالتعديل على القوانين الجديدة قد انتهت، وأنّ الأمر الآن بيد المجلس العالمي لرياضة السيارات كي يطبّق القوانين التي تمّ اقتراحها مهما كانت.

لكنّ فيراري ربما تقرّر الاستعانة بحقها في الاعتراض على القوانين التي ترى بأنّها ليست في صالح الفورمولا واحد.

وذلك يُمكن أن يحدث فقط بمجرّد أن يقرّر المجلس العالمي لرياضة السيارات التصويت بتمرير قوانين 2021.

"التعديل وتنقيح القوانين عملية لا تنتهي أبدًا" قال بينوتو، مُضيفًا: "حتّى مع القوانين الحالية نقوم بالتغيير عليها مع كلّ فرصة ممكنة".

وتابع: "ما يزال هنالك الكثير لتحسينه، صحيح أنّها ما تزال قوانين جديدة وغير ناضجة تمامًا، لكن عندها سيعود الأمر إلى التعاون بين الفرق والفورمولا واحد من أجل ضمان أن نعالج كلّ جوانب الشكّ. أثق للغاية أنّ أيًا ما سيُنشر ويُعتمد سيكون بحاجة للتنقيح قبل بداية موسم 2021، وربما بعد ذلك".

هذا ولم تكن فيراري وحدها هي من يعتقد أنّه من الصائب للفورمولا واحد أن تحافظ على أفكارها لموسم 2021 حتّى وإن كان لم يتمّ الإنتهاء من بعض التفاصيل بعد.

حيث أبدت كلّ من مكلارين وويليامز تأييدًا قويًا للقوانين الجديدة، إذ قالت كلير نائبة مدير فريق ويليامز أنّها "تعارض تمامًا" فكرة تأجيل اعتماد القوانين.

"تأتي هذه القوانين في وقت متأخّر للغاية، إذ سبق وقمنا بتأجيلها في أغسطس/آب الماضي، وأعتقد بأنّها جاهزة الآن. نتحدّث عن هذه القوانين منذ عامين ونصف الآن، إذ من الممكن أن تكون جاهزة تمامًا، إذ نرى في اعتقادنا أنّ القوانين التقنية منها جاهزة بالفعل" قالت ويليامز.

وأكملت: "نحن سعداء للغاية بما تبدو عليه هذه القوانين، إذ من الواضح أنّ هنالك بضعة تعديلات هنا وهناك يجب القيام بها، والتي يُمكن العمل عليها حتى مع نشر واعتماد القوانين في 31 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري".

واختتمت: "لا نرغب بأيّ تأجيل لهذه القوانين من أجل صالح الرياضة، ولكن الأهم من أجل الفرق مثلنا والأخرى التي تتواجد في موقع مشابه. من المهم للغاية أن يتفهم الناس تلك الرسالة".