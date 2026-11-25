تعليق

فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيراري وهاميلتون ولوكلير تجاوزوا الحدود: الكلام لم يعد كافيًا الآن

بعد الفضيحة التي تفجرت في المكسيك وتوضيح الأمور في إنترلاغوس، أعاد الاحتكاك في لاس فيغاس فتح ملف لم يُحسم بعد. ويتحدث فريدريك فاسور عن غياب الاحترافية، لكن المشكلة تتجاوز النقاط المهدورة: لا يمكن لفيراري أن تتحمل دخول موسم 2027 بسائقين يضعان طموحاتهما الشخصية فوق مصالح الفريق.

روبيرتو شينشيرو

منشور: 25-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي





موتورسبورت.كوم "برايم"



أفضل المقالات التقنية والتحليلات المميّزة من عالم المحركات على موقع "موتورسبورت.كوم" باللّغة العربية.

في الاجتماع المعتاد لتحليل مجريات السباق، والذي يُعقد كل يوم اثنين في مارانيللو، لن يقتصر جدول الأعمال هذه المرة على المسائل التقنية.

فإلى جانب المشاكل التي واجهتها سيارة "إس إف-26" على حلبة لاس فيغاس، سيكون هناك أيضًا ملف كانت فيراري تأمل أن تكون قد طوته بالفعل: إدارة سائقيها.

فقد أعاد الاحتكاك بين لويس هاميلتون وشارل لوكلير، والذي تسبب في دوران البريطاني حول نفسه وتلقي سائق موناكو عقوبة، السكوديريا إلى النقطة ذاتها التي كانت عندها عقب جائزة المكسيك الكبرى. لكن مع عامل إضافي يزيد من خطورة الموقف: لا يمكن هذه المرة حتى التذرع بعدم وجود سابقة مماثلة.

في المكسيك، خسرت فيراري انتصارًا، لكنها شهدت قبل كل شيء بروز توترات بين سائقيها، استدعت تدخلًا مباشرًا من فريدريك فاسور. وبدا أن المواجهة الثلاثية في إنترلاغوس قد أوضحت بصورة نهائية الحدود التي ينبغي لهاميلتون ولوكلير الالتزام بها عند إدارة معاركهما على الحلبة. لكن لاس فيغاس أثبتت أن ذلك التوضيح لم يكن كافيًا.

ولا تكمن المشكلة بقدر كبير في ما خسرته فيراري خلال السباق الأمريكي. فقد أُهدرت نقاط بالتأكيد، لكن دلالات الحادثة تتجاوز بكثير ترتيب البطولة. إنها صورة فريق يعجز عن فرض احترام المصلحة الجماعية فوق الطموحات الشخصية لسائقين ينتميان إلى نخبة الفورمولا 1. وهي صورة قد تكون، بالنسبة إلى شركة مثل فيراري، أكثر ضررًا حتى من النتيجة الرياضية نفسها.

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وكانت كلمات فاسور قاسية في نهاية السباق، حيث قال مدير الفريق: "هذا أمر غير مقبول. إنه ينطوي على عدم احترام للفريق والرعاة. إنه الكلام ذاته الذي قلناه بعد المكسيك. أعتقد أننا أجرينا نقاشًا واضحًا للغاية في ساو باولو. لا يمكنكم تصور مدى إحباطي، لكن على وجه الخصوص مدى إحباط جميع العاملين في مقر الفريق".

ولم تكن الإشارة إلى مارانيللو محض مصادفة. فخلف كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات، هناك مئات الأشخاص الذين يكرسون جهودهم لاستخلاص أعشار إضافية من الثانية، وتحسين الموثوقية، وإيجاد حلول لمشاكل السيارة. ورؤية جزء من ذلك العمل يذهب سدى بسبب احتكاك بين زميلين في الفريق كان بالإمكان تفاديه، أمر لا يمكن لأي مدير فريق تقبله.

كما أوضح فاسور جانبًا آخر من المسألة. فعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث إلى لوكلير بعد السباق، أجاب: "لم يكن ذلك نقاشًا، بل أنا من تحدثت. أعتقد أنه اعتذر وفهم الأمر، لكن النتيجة تبقى كما هي. ترتكب خطأً، وتقول إنه خطؤك وتعتذر، لكنك ارتكبت الخطأ في نهاية المطاف".

وهذا توضيح بالغ الأهمية: فمن الواضح أن الاعتذارات لم تعد كافية. ويصح ذلك على وجه الخصوص لأن فيراري كانت قد تلقت بالفعل تطمينات مماثلة بعد المكسيك، أعقبها نقاش كان من المفترض أن يمثل نقطة تحول في إدارة العلاقات الداخلية.

ولا يعتزم فاسور وضع قواعد مكتوبة جديدة، وموقفه مفهوم في هذا الصدد. ففي سباق مثل لاس فيغاس، اتسم بأهمية الاستفادة من السحب الهوائي والتغييرات المستمرة في المراكز، كان من المستحيل إجبار السائقين على الحفاظ على مراكزهما. ولا يشكك مدير الفريق في حق هاميلتون ولوكلير في التنافس على الحلبة، بل في الطريقة التي خاضا بها تلك المنافسة.

لويس هاميلتون وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

فالمسألة لا تتعلق بالقواعد. وما الذي يمكنك فعله أيضًا سوى مطالبة كل منهما باحترام زميله في الفريق؟ عليهما ببساطة التسابق باحترام والمجازفة بدرجة أقل. لا يمكنك تدوين كل ذلك في قواعد مكتوبة. عليهما التصرف باحترافية.

وعندما سُئل عن سلوك سائقيه، أجاب فاسور باقتضاب: "لم يكونا محترفين اليوم". ثم أشار إلى التصاعد التدريجي للتوتر باعتباره تفسيرًا محتملًا لما حدث.

وهذه تحديدًا هي النقطة الأكثر إثارة للقلق. فهاميلتون ولوكلير ليسا سائقين شابين يسعيان إلى إثبات نفسيهما في الفورمولا 1. إنهما سائقان على أعلى المستويات، يتمتعان بالخبرة والمكانة والرواتب والمسؤوليات التي تتناسب مع دوريهما.

ومع ذلك، وفي موسم لا تنافس فيه فيراري على منصة التتويج سوى في مناسبات متفرقة، يبدو أن كليهما اختار الدفاع عن مكانته داخل الفريق بإصرار كان ليكون أكثر قابلية للفهم لو كان لقب بطولة العالم على المحك.

ولا يوجد حتى عذر يتعلق بالتضحية بانتصار لمصلحة زميل في الفريق ينافس على لقب البطولة. إنها منافسة داخلية لا تحقق أي مكاسب لفيراري في ظل الظروف الراهنة. بل على العكس، تضيف مشكلة جديدة إلى فريق لديه بالفعل ما يكفي من المشاكل، سواء على الصعيد التقني أو الرياضي.

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

لكن سيكون من الخطأ تحويل هذه القضية إلى محاكمة لفريدريك فاسور. إذ يمكن انتقاد مدير الفريق لعدم تدخله بحزم كافٍ بعد المكسيك، عندما كانت الحادثة الأولى ربما تستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. لكن تحميله مسؤولية سلوك سائقين محترفين من هذا المستوى يعني إبعاد المشكلة عن جذورها الحقيقية.

وشدد فاسور على أن العلاقات الشخصية التي بناها مع هاميلتون ولوكلير على مدار مسيرتيهما لا يمكن أن تؤثر على قراراته، حيث قال: "المسألة ليست بين لويس وفريد، أو بين شارل وفريد. إنها مسألة بين فريق وسائقين. إنهما موظفان لدى الفريق، وكونهما يتمتعان بعلاقة جيدة مع شخص ما لا يغير شيئًا".

وتبدو فكرة تغيير تشكيلة السائقين أقرب إلى الخيال، ما لم يختر أحد الأطراف المعنية مباشرة مغادرة مارانيللو طواعية. ولهذا السبب أيضًا، لا بد من إيجاد الحل داخل الفريق. ولا بد أن يأتي سريعًا.

ومن الصعب تصور الأدوات التي لا تزال تحت تصرف فاسور. فمن المرجح ألا يكون لتحذير رسمي تأثير يُذكر، بالنظر إلى ما حدث عقب المواجهة في إنترلاغوس. كما أن فرض عقوبة مالية سيكون على الأرجح إجراءً رمزيًا أكثر منه فعليًا.

ويبقى خيار التهديد بالإيقاف عن المشاركة، وهو إجراء متطرف من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ذكريات التوتر بين سيرجيو بيريز وإستيبان أوكون خلال فترة وجوده في فورس إنديا. لكن من الصعب تقبل اضطرار فريق مثل فيراري إلى التفكير في حل كهذا لفرض الاحترام المتبادل بين سائقين بطلين.

وثمة جانب آخر أيضًا قد يجري التقليل من أهميته. فحتى قبل فيراري، فإن هاميلتون ولوكلير هما من يخرجان من هذا الوضع بصورة سيئة. لقد بنى لويس وشارل سمعتيهما من خلال النتائج والموهبة والاحترافية. واليوم، يخاطران بالإضرار بجزء من تلك السمعة في منافسة لا تعود بالنفع على أي طرف.

وتكمن المفارقة في أن من مصلحة كليهما تركيز طاقاتهما على العمل اللازم لإعادة فيراري إلى القمة. لكن بدلًا من ذلك، يجد الفريق نفسه مضطرًا إلى إدارة توترات داخلية تصرف الاهتمام والموارد بعيدًا عن التحديات التقنية.

ورفض فاسور نفسه في لاس فيغاس الخوض مطولًا في ما كان يمكن أن تكون عليه مجريات السباق لولا المشاكل بين سائقيه، حيث قال: "عندما عدنا إلى الحلبة وتجاوزنا سيارتي مكلارين، كان لدي شعور إيجابي. لكن بصراحة، ليست هذه المسألة المطروحة على مكتبي. وتيرة السيارة اليوم مجرد تفصيل هامشي".

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وربما تكون هذه العبارة أفضل ما يصف خطورة الوضع. ففي عطلة نهاية أسبوع كانت فيراري بحاجة خلالها إلى تحليل كل مؤشر حصلت عليه من الحلبة، أصبح سلوك السائقين مجددًا الموضوع المهيمن على المشهد.

بات موسم 2027 على الأبواب. وسيتعين على فيراري دخوله بهدف تقليص الفجوة التقنية التي لا تزال تفصلها عن الأفضل، ولا يمكنها تحمل بدء موسم جديد مع خطر تحول كل مواجهة متقاربة بين هاميلتون ولوكلير إلى حادثة محتملة.

ولا تتمثل المسألة في تحديد أي منهما يتحمل مسؤولية أكبر عن حادثة لاس فيغاس، ولا في تحديد مذنب للتشهير به علنًا. بل تتمثل في إعادة إرساء ترتيب الأولويات الذي يُفترض أن يكون قائمًا داخل أي فريق في الفورمولا 1: فيراري أولًا، ثم كل شيء آخر.

ولهذا السبب، لا يمكن للاجتماع المقبل في مارانيللو أن يكون مجرد تكرار للاجتماع الذي عُقد في البرازيل. فقد قيل الكلام بالفعل، وقُدمت التطمينات، ووُضحت الحدود. لكن من دون جدوى.

الآن، لا بد من اتخاذ إجراءات فعلية. وقبل كل شيء، يتعين على هاميلتون ولوكلير إدراك أن المشكلة لا تتعلق بعلاقتهما فحسب، بل بمصداقيتهما المهنية أيضًا. لأنهما، بمواصلة السير على هذا الطريق، يخاطران بالإضرار بنفسيهما حتى قبل الإضرار بفيراري.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

روبيرتو شينشيرو





خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1





فيراري تستعد لاجتماع حاسم وسط تصاعد التوتر بين هاميلتون ولوكلير قبل البرازيل



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



فيراري تستعد لاجتماع حاسم وسط تصاعد التوتر بين هاميلتون ولوكلير قبل البرازيل





الكشف عن التفاصيل الأولى لقوانين محركات الفورمولا 1 المستقبلية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة أذربيجان الكبرى



الكشف عن التفاصيل الأولى لقوانين محركات الفورمولا 1 المستقبلية

المزيد من

شارل لوكلير





رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



22 دقيقة



رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"





عرض سيارة لوكلير الشخصية من فيراري للبيع مع بقاء آثار حادثته الشهيرة في موناكو



ثقافة



ثقافة 2 س



عرض سيارة لوكلير الشخصية من فيراري للبيع مع بقاء آثار حادثته الشهيرة في موناكو





كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إيطاليا الكبرى



كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

المزيد من

فيراري





مواعيد جائزة قطر الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



6 س



مواعيد جائزة قطر الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





فاسور يرفض الدفاع عن لوكلير بعد اصطدامه بهاميلتون: "قرار الاتحاد الدولي كان واضحًا للغاية"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



6 س



فاسور يرفض الدفاع عن لوكلير بعد اصطدامه بهاميلتون: "قرار الاتحاد الدولي كان واضحًا للغاية"





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

أحدث الأخبار





فرناندو ألونسو: سأعتزل الفورمولا 1 عندما أشعر بأنني أصبحت بطيئًا، وليس عند بلوغ سن محددة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



فرناندو ألونسو: سأعتزل الفورمولا 1 عندما أشعر بأنني أصبحت بطيئًا، وليس عند بلوغ سن محددة





فيراري وهاميلتون ولوكلير تجاوزوا الحدود: الكلام لم يعد كافيًا الآن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



12 دقيقة



فيراري وهاميلتون ولوكلير تجاوزوا الحدود: الكلام لم يعد كافيًا الآن





تحدي أبوظبي الصحراوي: العطية يفوز بالمرحلة الثالثة ومورايس يستعيد الصدارة بفارق 6 ثوانٍ



سلاسل متعددة



Misc سلاسل متعددة 21 دقيقة



تحدي أبوظبي الصحراوي: العطية يفوز بالمرحلة الثالثة ومورايس يستعيد الصدارة بفارق 6 ثوانٍ





رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



22 دقيقة



رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟





مرسيدس تترنح أمام ضربات فيرستابن القاضية في لاس فيغاس



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



مرسيدس تترنح أمام ضربات فيرستابن القاضية في لاس فيغاس





هناك جانب إيجابي كبير لبداية موسم 2026 السيئة.. وسنرى نتائجه بعد ثلاثة أعوام ونصف!



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



هناك جانب إيجابي كبير لبداية موسم 2026 السيئة.. وسنرى نتائجه بعد ثلاثة أعوام ونصف!

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك