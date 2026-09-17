فيراري وريسينغ بولز تجريان اختبارات إطارات بيريللي في إيمولا
توجّهت فيراري وريسينغ بولز إلى الحلبة في إيمولا لاختبار إطارات بيريللي الجديدة لموسم 2027.
اقتصرت المشاركة في اليوم الأول على سيارات فيراري فقط، حيث بلغت درجة حرارة سطح الحلبة 50 درجة مئوية. وأكمل لويس هاميلتون، الذي تولى القيادة خلال الحصة الصباحية، 64 لفة (314 كيلومترًا)، وسجل أسرع زمن للفة وقدره 1:19.485.
وفي فترة بعد الظهر، أكمل شارل لوكلير 63 لفة (309 كيلومترات)، وسجل أسرع زمن في اليوم وقدره 1:18.832.
وكانت مهمة كلا السائقين اختبار الإطارات الألين ضمن تشكيلة بيريللي، وهي إطارات C3 وC4 وC5.
وعلى مدار اليوم، أكملا في البداية تجارب أداء من خمس لفات، قبل تنفيذ تجربة طويلة لاختتام البرنامج.
وواصلت فيراري أيضًا اختبارها باستخدام سيارات أقدم. وتولى رافاييل كامارا، عضو أكاديمية السائقين الشباب التابعة لسكوديريا وأحد المشاركين في بطولة الفورمولا 2، قيادة سيارة SF-25.
وبعد السائق البرازيلي، تولى آرثر لوكلير، شقيق شارل لوكلير، مقعد القيادة.
أنتونيو جيوفينازي، فيراري
الصورة من قبل: Pirelli
شارك أرفيد لينبلاد وليام لاوسون وسائق فيراري الاحتياطي أنتونيو جيوفينازي في اختبارات أُجريت يوم الأربعاء ضمن ظروف جوية مماثلة. وواصل الثلاثة اختبار إطارات C3 وC4 وC5.
وأكمل لاوسون 65 لفة (319 كيلومترًا) بزمن قدره 1:18.471، بينما أكمل ليندبلاد 73 لفة (358 كيلومترًا) بزمن قدره 1:18.454.
أما جيوفينازي، الذي خاض البرنامج الأكثر ازدحامًا في اليوم، فأكمل 135 لفة (663 كيلومترًا)، وسجل أفضل زمن له وقدره 1:19.894.
وجمعت بيريللي بيانات من إجمالي 400 لفة و1963 كيلومترًا خلال الاختبار الذي امتد ليومين.
وسيُقام اختبار الإطارات التالي في منتصف أكتوبر على حلبة ماني-كور في فرنسا.
وسيُستخدم نظام رشّ مياه اصطناعي على الحلبة لتقييم الإطارات المخصصة للأمطار واستراتيجيات القيادة على المسارات المبتلة.
وفي ظل استمرار الغموض حول مستقبل سباقي قطر وأبوظبي، تُعد إيمولا، التي تغيب حاليًا عن روزنامة البطولة، البديل الأقوى لاستضافة السباق الختامي لموسم 2026.
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