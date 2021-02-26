فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
187 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
243 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
267 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
279 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
288 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020 التالي / ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

تبدو فيراري واثقة من أنها حلت مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة التي عانت منها الموسم الماضي في الفورمولا واحد، مع مقاتلتها الجديدة "أس.أف21".

المشاركات
التعليقات
فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

عانت فيراري من موسم صعب في 2020، حيث واجهت صعوبات جمّة مع محركها وعانت من انخفاض سرعتها على المقاطع المستقيمة.

وعمل الفريق بشكل جادّ خلال الفترة الشتوية في مارانيللو لحل تلك المشاكل، حيث تبدو العلامة الإيطالية واثقة من أنها لن تعاني نفس نقاط الضعف السابقة.

وضمن معرض كلامه على هامش حدث إطلاق مقاتلة الفريق لموسم 2021، عبر ماتيا بينوتو مدير الفريق عن ثقته بالتحسّن على صعيدي المحرك والانسيابية.

فقال: "أعتقد أن المسألة الأساسية العام الماضي كانت في السرعة على المقاطع المستقيمة، ليس فقط لناحية الطاقة بل الجر كذلك".

وأكمل: "لقد عملنا بشكل جادّ سواء لناحية وحدة الطاقة أو الحزمة الانسيابية من أجل حلّ تلك المشاكل".

وتابع: "بناء على بيانات المحاكي، وبناء على مقدار القوة التي لاحظناها على جهاز الداينو، وكذلك من العمل على نفق الهواء، أعتقد أننا نجحنا باستعادة قسم كبير من سرعتنا على المقاطع المستقيمة".

وأردف: "لذا أنا أتوقع ألا تكون تلك مشكلة بعد الآن. نأمل أن نكون تنافسيين، لكننا سنعلم هذا في البحرين".

اقرأ أيضاً:

وبالرغم من أنّ بينوتو يبدو متفائلاً حيال وضع فيراري مع سيارتها الجديدة، لكنه يعي تماماً أن الفريق لن يتمكن من إغلاق الفارق بشكل كامل خلف مرسيدس وريد بُل.

فقال: "لا أحد يدري كيف ستكون الأمور على المسار، وأعتقد أن هذا هو الأمر الأهم. علينا أن نكون واقعيين. الفارق خلف أفضل الفرق كان كبيراً وليس أمراً يمكننا تعويضه في عام واحد".

واسترسل: "تركيزنا خلال 2021 سيكون على تطوير سيارة 2022. هذا هدفنا الأساسي، لذا لن نصرف الكثير من الوقت على سيارة 2021 هذا الموسم".

واستطرد: "هناك توازن بين الأمرين، وخيارٌ علينا اتخاذه في مرحلة ما. لكن سيارة 2022 تحمل التغييرات الأكبر. لذا ستكون جهودنا مركزة صوبها".

وأكمل: "لهذا السبب فإن مستوى أداء السيارة خلال بداية الموسم أمر هام للغاية، لأنه سينعكس على كامل الموسم".

واختتم: "كما قلت، من الواضح أننا حققنا تقدماً بناء على بيانات نفق الهواء والمحرك كذلك. لكن من المهم تحويل ذلك إلى أداء فعلي على الحلبة".

اقرأ أيضاً:

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020

المقال السابق

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020

المقال التالي

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق فيراري

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

46دقيقة
2
فورمولا 1

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

3
فورمولا 1

تحليل تقني: لماذا غيّرت ريد بُل أكثر من مجرّد الملصقات على سيارة 2021

4
فورمولا 1

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020

5
موتو جي بي

ماركيز "لم يظن مطلقًا" بأنّ مسيرته في "الموتو جي بي" قد انتهت إثر غيابه جراء الإصابة

أحدث الأخبار
ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
فورمولا 1

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

46د
فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020
فورمولا 1

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020

الفورمولا واحد تتوقّع حضور الجمهور في "غالبية" سباقات 2021
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتوقّع حضور الجمهور في "غالبية" سباقات 2021

تحليل تقني: لماذا غيّرت ريد بُل أكثر من مجرّد الملصقات على سيارة 2021
فورمولا 1

تحليل تقني: لماذا غيّرت ريد بُل أكثر من مجرّد الملصقات على سيارة 2021

أحدث ملفات الفيديو
وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد 02:52
فورمولا 1

وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون 01:39
فورمولا 1

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022 07:32
فورمولا 1

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد 00:52
فورمولا 1

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

مقارنة بين سيارتي مكلارين 2020 و2021 00:32
فورمولا 1

مقارنة بين سيارتي مكلارين 2020 و2021

More from
فيراري
ساينز يتكلم عن زيارته العفوية لتوجيه الشكر إلى "التيفوزي"
فورمولا 1 / أخبار

ساينز يتكلم عن زيارته العفوية لتوجيه الشكر إلى "التيفوزي"

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري
فورمولا 1 / أخبار

ساينز يأمل تكرار "العلاقة المتميزة" مع نوريس في فيراري

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل برايم
فورمولا 1 / تعليق

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

الأكثر شعبية اليوم

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

تحليل تقني: لماذا غيّرت ريد بُل أكثر من مجرّد الملصقات على سيارة 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: لماذا غيّرت ريد بُل أكثر من مجرّد الملصقات على سيارة 2021

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020

ماركيز "لم يظن مطلقًا" بأنّ مسيرته في "الموتو جي بي" قد انتهت إثر غيابه جراء الإصابة
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

ماركيز "لم يظن مطلقًا" بأنّ مسيرته في "الموتو جي بي" قد انتهت إثر غيابه جراء الإصابة

فورمولا إي: دي فريز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في السباق الأوّل في الدرعيّة
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دي فريز يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل في السباق الأوّل في الدرعيّة

فورمولا إي: دي فريز يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في الدرعية
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب

فورمولا إي: دي فريز يتقدم ثنائية مرسيدس خلال التجارب الحرة الثانية في الدرعية

فورمولا إي: أندريتي تُواصل استخدام وحدة طاقة بي ام دبليو في الموسم المقبل
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

فورمولا إي: أندريتي تُواصل استخدام وحدة طاقة بي ام دبليو في الموسم المقبل

أحدث الأخبار

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تسجّل خسارة قياسية بـ 386 مليون دولار في موسم 2020

الفورمولا واحد تتوقّع حضور الجمهور في "غالبية" سباقات 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تتوقّع حضور الجمهور في "غالبية" سباقات 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.