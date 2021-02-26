فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

عانت فيراري من موسم صعب في 2020، حيث واجهت صعوبات جمّة مع محركها وعانت من انخفاض سرعتها على المقاطع المستقيمة.

وعمل الفريق بشكل جادّ خلال الفترة الشتوية في مارانيللو لحل تلك المشاكل، حيث تبدو العلامة الإيطالية واثقة من أنها لن تعاني نفس نقاط الضعف السابقة.

وضمن معرض كلامه على هامش حدث إطلاق مقاتلة الفريق لموسم 2021، عبر ماتيا بينوتو مدير الفريق عن ثقته بالتحسّن على صعيدي المحرك والانسيابية.

فقال: "أعتقد أن المسألة الأساسية العام الماضي كانت في السرعة على المقاطع المستقيمة، ليس فقط لناحية الطاقة بل الجر كذلك".

وأكمل: "لقد عملنا بشكل جادّ سواء لناحية وحدة الطاقة أو الحزمة الانسيابية من أجل حلّ تلك المشاكل".

وتابع: "بناء على بيانات المحاكي، وبناء على مقدار القوة التي لاحظناها على جهاز الداينو، وكذلك من العمل على نفق الهواء، أعتقد أننا نجحنا باستعادة قسم كبير من سرعتنا على المقاطع المستقيمة".

وأردف: "لذا أنا أتوقع ألا تكون تلك مشكلة بعد الآن. نأمل أن نكون تنافسيين، لكننا سنعلم هذا في البحرين".

وبالرغم من أنّ بينوتو يبدو متفائلاً حيال وضع فيراري مع سيارتها الجديدة، لكنه يعي تماماً أن الفريق لن يتمكن من إغلاق الفارق بشكل كامل خلف مرسيدس وريد بُل.

فقال: "لا أحد يدري كيف ستكون الأمور على المسار، وأعتقد أن هذا هو الأمر الأهم. علينا أن نكون واقعيين. الفارق خلف أفضل الفرق كان كبيراً وليس أمراً يمكننا تعويضه في عام واحد".

واسترسل: "تركيزنا خلال 2021 سيكون على تطوير سيارة 2022. هذا هدفنا الأساسي، لذا لن نصرف الكثير من الوقت على سيارة 2021 هذا الموسم".

واستطرد: "هناك توازن بين الأمرين، وخيارٌ علينا اتخاذه في مرحلة ما. لكن سيارة 2022 تحمل التغييرات الأكبر. لذا ستكون جهودنا مركزة صوبها".

وأكمل: "لهذا السبب فإن مستوى أداء السيارة خلال بداية الموسم أمر هام للغاية، لأنه سينعكس على كامل الموسم".

واختتم: "كما قلت، من الواضح أننا حققنا تقدماً بناء على بيانات نفق الهواء والمحرك كذلك. لكن من المهم تحويل ذلك إلى أداء فعلي على الحلبة".