فيراري واثقة من تغلّبها على مشكلة الارتدادات

عانت الحظيرة الإيطاليّة في بعض الأحيان من ارتدادات مفرطة لسيارتها على الخطوط المستقيمة، حيث نشرت البطولة مقطع فيديو لشرح الظاهرة ركّز على معاناة شارل لوكلير منها.

لكن مع انتهاء التجارب يوم الجمعة، تعتقد فيراري بأنّها حقّقت تقدّمًا جيّدًا على صعيد تلك المشكلة وكانت سعيدة أكثر بموقع سيارتها "اف1-75".

وقال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري: "على صعيد الارتدادات، فأعتقد بأنّها كانت مشكلة، لكنّها لم تعد كذلك".

وأضاف: "لو نظرنا إليها بعد ظهر الخميس وصباح الجمعة، فأعتقد بأنّها أصبحت أقلّ. تمكّنا من إدارة الوضع بشكلٍ ما".

وبالرغم من تمضية بعض الوقت للسيطرة على مشكلة الارتدادات، بدت فيراري تنافسيّة طوال أسبوع تجارب برشلونة واعتبرها العديدون على أنّها أكثر الفرق واعدة في الأسبوع.

لكنّ بينوتو قلّل من شأن أداء الفريق، حيث يعتقد بأنّ أداء الجميع سيتقارب حالما تتواجد في ظروفٍ تعكس الواقع أكثر قبيل انطلاق الموسم.

وقال في هذا الصدد: "نحن سعداء، أوّلًا لأنّني أعتقد بأنّنا أكملنا الكثير من اللفّات".

وتابع: "تعلّمنا الكثير من السيارة، وجمعنا البيانات، لكنّني أعتقد بأنّنا لو نظرنا إلى الأداء والأزمنة، فلا نزال في مرحلة مبكّرة للغاية".

وأكمل: "لسنا نعمل في ذات الظروف، وأتوقّع أن تكون السيارات الأخرى سريعة جدًا".

وواصل شرحه بالقول: "كان الحصول على طلعات ثابتة أكثر أهميّة بالنسبة إلينا، ومحاولة جمع أكبر قدر من البيانات، لأنّه لا تزال هناك الكثير من المشاكل لمعالجتها أو الإمكانيّات لاستخراجها".

واختتم: "أعتقد بأنّنا سنعود الآن إلى مارانيللو قبل التوجّه إلى البحرين وسنحظى ببضعة أيّام للإمعان في البيانات ومحاولة تحسين السيارة الحاليّة.