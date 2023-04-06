فيراري واثقة من تحقيق "خطوة هائلة" في سباق أستراليا رغم عدم تسجيل النقاط
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية خرجت من جائزة أستراليا الكبرى بعد تحقيق "خطوة هائلة" للأمام تجاه حل مشاكل وتيرتها في السباقات، بالرغم من عدم تسجيل النقاط.
واجهت فيراري سباقاً كارثياً في ملبورن لناحية النقاط، حيث لم تنجح بتسجيل أية نقطة، فقد انسحب شارل لوكلير من اللفة الأولى بعد احتكاك مع لانس سترول سائق أستون مارتن، بينما تراجع كارلوس ساينز من المركز الرابع حتى 12 بعد العقوبة الزمنية التي تلقاها بسبب حادثته مع فرناندو ألونسو.
وبالرغم من الإحباط الواضح، يرى فاسور أن الفريق حصل على بعض الأجوبة فيما يتعلق بوتيرة السيارة.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حصلنا على بعض الأجوبة حيال كل ذلك".
وأكمل: "بشكل عام، الجوّ العام إيجابي، لأننا قمنا بخطوة هائلة للأمام فيما يتعلق بأداء السباقات، وسنبني على هذه الموجودات".
وتابع: "بشكل عام، حققنا خطوة جيدة للأمام. كنا محبطين في التصفيات لأننا شعرنا بأننا لم نقم بكل شيء كما يجب، لكن الوتيرة كانت موجودة".
وشدد فاسور على أن التركيز اتجه مباشرة لسباق أذربيجان نهاية الشهر.
فقال: "علينا أخذ الإيجابيات والبناء عليها للسباقات المقبلة. حققنا تعافياً جيداً بعد جدة، والوتيرة كانت جيدة".
وأكمل: "كان كارلوس قادراً على استخلاص الأداء، بعد العلم الأحمر الأول كان قادراً على شق طريقه للأمام".
وحين سُئِل حيال تحديثات باكو، ألمح فاسور إلى أن التحديثات ربما لن تتواجد في جولة تضم سباقاً قصيراً لأن ذلك يحمل المزيد من المخاطرة.
فقال: "باكو تضم سباقاً قصيراً، لذا هي جولة مختلفة، لكن ستتواجد تحديثات في جميع مراحل الموسم".
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