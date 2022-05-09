فيراري واثقة من أنّ ريد بُل الأسرع لن تكون قادرة على مواصلة إنفاق التطوير

جاء انتصار ماكس فيرشتابن الثاني على التوالي في ميامي، بعد فوزه في إيمولا، ليُشير إلى أنّ تطويرات ريد بُل الأخيرة لسيارتها دفعتها إلى المقدّمة.

لكن في حين أنّ أفضليّة فيراري في المراحل الأولى يبدو أنّها تبخّرت نتيجة قرارها عدم جلب أيّة تحديثات كبيرة حتّى الآن، لا تزال الحظيرة الألمانيّة مقتنعة بأنّ التركيز على اللعبة الطويلة مهمٌ.

وفي ظلّ حدّ جميع الفرق بسقف ميزانيّة يبلغ 140 مليون دولار هذا العام، تعتقد فيراري أنّ عدائيّة ريد بُل المبكّرة على صعيد الإنفاء ستعني دفعها الثمن لاحقًا عندما تنتهي ميزانيّة تطويرها.

وبحديثه بعد سباق جائزة ميامي الكبرى، قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ التغيّر في ترتيب الأداء بين الفريقين يُمكن شرحه من خلال تحديثات ريد بُل المكثّفة التي جلبتها ريد بُل في إيمولا.

لكنّه يعتقد بأنّه لن يكون من الممكن لريد بُل مواصلة هذا المنحى من التطويرات من دون تجاوز سقف النفقات بنهاية هذا العام.

وقال بينوتو: "صحيحٌ أنّ ريد بُل حسّنت سيارتها منذ بداية الموسم، وقدّمت الكثير من التحديثات".

وأكمل: "لو نظرت إلى آخر سباقين، فربّما كانوا أسرع منّا بعُشرين من الثانية في اللفّة".

وأردف: "لا أشكّ مطلقًا في أنّه من أجل مجاراة وتيرتهم فإنّنا نحتاج الآن لتقديم تحديثاتنا".

وواصل شرحه بالقول: "آمل أن تتوقّف تحديثات ريد بُل في مرحلة ما، وذلك بسبب سقف النفقات، لولا ذلك فلن أفهم كيف يُمكنهم فعل ذلك".

وتُخطّط فيراري تقديم حزمة تحديثاتها الكبيرة الأولى على سيارتها "اف1-75" ضمن جائزة إسبانيا الكبرى، ولا يشكّ بينوتو في أنّ أداءها سيكون بغاية الأهميّة في حال أرادت فيراري إعادة أدائها إلى السكّة الصحيحة هذا الموسم.

وقال: "سيحين دورنا على الأقلّ في السباقات المقبلة لتطوير سيارتنا قدر المستطاع، وذلك من خلال التحديثات".

وأكمل: "أعتقد بأنّه ليس من المفاجئ أنّنا قد نجلب حزمة إلى برشلونة، وسيكون ذلك مهمًا بالنسبة لنا. آمل أن تعمل الحزمة التي سنُقدّمها مثل المتوقّع، وهو ما سيكون جيّدًا من أجل تقليص الفجوة الحاليّة بيننا وبين ريد بُل".

وبالنظر إلى انتظارها لخمسة سباقات قبل تقديم تحديثاتها الفعليّة الأولى، تبدو فيراري انتقائيّة للغاية على صعيد خططها للمكوّنات الجديدة.

وقال بينوتو أنّ القيود الماليّة التي فرضتها من أجل البقاء تحت سقف النفقات تعني حاجتها لتلك الانتقائيّة على صعيد التحديثات هذا العام.

وقال: "ليس لدينا المال لإنفاقه على التحديثات في كلّ سباق. أعتقد بأنّ الأمر بتلك البساطة. ليس لعدم قدرتنا على فعل ذلك، بل بسبب سقف النفقات. لذا نحتاج لتركيز تطويراتنا على ما نعتقد بأنّها اللحظة المناسبة".

وعندما سُئل عن خطط هجومه على مدار الموسم، قال بينوتو: "لن نُعلن عمّا سنفعله".