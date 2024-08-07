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فيراري: هاميلتون لم ينضم إلى الفريق "للتقاعد"

أكد جون إيلكان رئيس فيراري أن الهدف من صفقة انتقال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد من مرسيدس إلى الحصان الجامح ليس إلا تحقيق الانتصارات.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

تعتبر خطوة انضمام هاميلتون إلى فيراري أحد أكبر الانتقالات في تاريخ البطولة، نظراً لما يمتلكه البريطاني المخضرم من أرقام قياسية تضعه في مصاف أفضل السائقين.

بالمقابل، واجهت فيراري فترات متقلبة للغاية في تاريخها بعد آخر حقبة ذهبية خاضتها مع البارون الأحمر مايكل شوماخر.

حيث لا تمتلك العلامة الإيطالية إلا لقباً واحداً حققه كيمي رايكونن في 2007، ليبقى حتى الآن الوحيد الذي منح فيراري لقباً في الفئة الملكة.

ورغم الوتيرة المشجعة التي أظهرتها السيارة في موسم 2024 الجاري، لكن يبدو أن منافسيها قد تفوقوا مجدداً في سباق التطوير وبالأخص مكلارين ومرسيدس.

ويأتي انتقال هاميلتون إلى الفريق الأحمر ليُشعل مجدداً زخم الحصان الجامح في العودة إلى سكة البطولات.

حيث قال إيلكان في بيان نشرته مجلة "Gazzetta dello Sport": "لقد وجد هاميلتون وفيراري بعضهما أخيراً، فقد انضم إلينا للفوز بينما سنصبح أقوى بوجوده فيما ينتظرنا من تحديات".

وأكمل: "نحن نتكلم هنا عن رياضي رائع متحفز للغاية كي يصبح بطل عالم للمرة الثامنة، وهذا ما ظهر جلياً في السباقات الأخيرة".

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وأضاف: "إنه بالتأكيد لم ينضم إلى فيراري للاستمتاع بالتقاعد، بل يريد المنافسة".

وأردف: "لو نظرنا إلى جميع الرياضيين العظماء في العقد الأخير: دجوكوفيتش، فيدرر، هاميلتون، رونالدو، ميسي، ما الذي يربطهم جميعاً؟ الاستمرارية. لقد قهروا التحديات البدنية بإرادة عظيمة".

واستكمل: "يحمل الموسم الحالي منافسات حقيقة، وهناك أربعة فرق متقاربة جداً من بعضها البعض وكل شيء بات مثيراً للاهتمام".

واختتم: "بدأت ريد بُل الموسم بشكل جيد، من ثم فيراري، مكلارين والآن مرسيدس: لقد باتت البطولة مفتوحة أخيراً مع سائقين رائعين".

واختتم: "الأهم: تقديم كامل إمكانياتك. أولئك الذين يمتلكون خبرة أكبر: أمثال هاميلتون أو (فرناندو) ألونسو، يقدمون تأدية ثابتة وهذا ما بوسعه أن يصنع الفارق".

جون إلكان، رئيس مجلس إدارة فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

جون إلكان، رئيس مجلس إدارة فيراري وفريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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