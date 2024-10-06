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فيراري: نفق الهواء الجديد ليس السبب الوحيد وراء تفوّق مكلارين

لا تعتقد فيراري بأن وتيرة مكلارين القوية حاليًا في الفورمولا 1 مردّها إلى نفق الهواء الجديد وحسب.

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون

باتت مكلارين ام.سي.ال38 السيارة الأسرع في الفورمولا 1 على مدار الأشهر القليلة الماضية، ليصبح الثنائي لاندو نوريس وأوسكار بياستري منافسين منتظمين على الفوز.

كما انتزعت مكلارين صدارة الصانعين من ريد بُل لتتقدم الآن بـ 41 نقطة في الترتيب العام أمام العلامة النمساوية.

وتعد مكلارين أحد الفرق التي استغنت عن نفق هوائها القديم واستبدلته بآخر جديد مع معدّات أحدث في مركز مكلارين للتكنولوجيا.

فيما تقوم أستون مارتن الآن ببناء نفق هواء جديد كذلك، في حين تنظر ريد بُل في تحديث منشأتها القديمة.

أما فيراري، فلم تدخل تحديثات على نفق الهواء الخاص بها، لكن جوك كلير مهندس الأداء لدى القلعة الحمراء لا يعتقد بأن نفق الهواء الجديد هو السبب الوحيد وراء تفوق مكلارين على منافساتها.

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حيث قال عند سؤاله إذا ما ساهم نفق الهواء الجديد لدى مكلارين في ابتعاد الفريق في الأمام: "لا أعلم لأكون صريحًا، ولا أعتقد بأن أداء مكلارين يتمحور حول ذلك، فقد قاموا بعمل رائع هذا الموسم".

وأضاف: "لكننا في الواقع أغلقنا الفارق معهم بشكل كبير، ما تزال هنالك حلبات تناسبهم أكثر بالطبع، لكننا رأينا في السباقات القليلة الماضية أننا نجحنا في غلق الفارق".

وتابع: "معدلات التطوير متفاوتة لدى الجميع. لكن وإذا ما رأينا أنه ليس بمقدورنا مجاراة منافسينا بعد فترة، فسيتعين على فريدريك فاسور (مدير فريق فيراري) أن يتخذ قرارات أكبر بشأن ميزانية التطوير".

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