فيراري: نظريات ازدياد معدل تآكل الإطارات لدينا في 2022 "مغلوطة"

استهل الفريق الإيطالي الموسم وهو يملك الأفضلية، حيث فاز شارل لوكلير بسباقين من الثلاثة الأولى.

وإلى جانب امتلاكها السيارة الأسرع حينها من حيث الوتيرة الخالصة، فإن القسم الأول من الموسم كان شاهدًا على تمتّع فيراري كذلك بمعدّل تآكل إطارات أفضل من غريمتها ريد بُل.

مع ذلك، ومع بدء ريد بُل في تقليل وزن سيارتها، تحسّن عمر الإطار لديها، بينما بدأت فيراري تعاني في النصف الثاني من الموسم من أجل الاعتناء بإطاراتها بذات القدر.

وفي حين بدا من الخارج أن فيراري قد سقطت في الهاوية من حيث التعامل مع الإطارات، في ظل تحقيق ريد بُل لمكاسب ضخمة، لكن الفريق الإيطالي لا يعتقد بأن الأمور فعليًا كانت مثلما بدت.

حيث ترى فيراري أن سبب تراجع عمر الإطار هو أن الفريق لم يعد يمتلك السيارة الأسرع، ما يعني أنه تعين على سائقيه الضغط أكثر لمجاراة ريد بُل، وبالتالي استنزاف الإطارات على نحوٍ أكبر.

حيث عقّب جوك كلير مدير هندسة الأداء لدى فيراري على ذلك قائلًا: "أعتقد بأنها نظرة مغلوطة لأكون صريحًا".

وأضاف: "أرى أننا عانينا مع الوتيرة المطلقة. ولدينا سائقان اعتادا على المنافسة بقوة في المقدمة مع ريد بُل في بداية الموسم".

وتابع: "ابتعدت ريد بُل في الأمام بحوالي عشري ثانية، ما كان يعني أننا لم نعد قادرين على اقتناص قطب الانطلاق الأول، لذلك كنا في موقع الملاحق بعض الشيء".

وأكمل: "بالطبع تحاول حينها أن تجاري سيارة أسرع منك في الواقع، وذلك سينعكس بالتأكيد في تآكل الإطارات، وعليه لا نعتقد بأن تلك مشكلة كبيرة لدينا".