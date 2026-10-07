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فيراري: نحتاج من وسائل الإعلام أن تدعمنا

أعرب مدير فريق فيراري فريد فاسور عن إحباطه من الانتقادات الأخيرة التي وُجهت إلى الفريق.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

كان أحد أبرز المواضيع المحيطة بفيراري مؤخرًا هو الاهتمام الإعلامي المكثف الذي يركز على الفريق المتمركز في مارانيللو.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي، قالت إدارة الاتصالات في فيراري: "ربما تساءل الكثير منكم عن سبب عدم ردنا في وقت سابق. السبب الوحيد هو أننا كنا نأمل أن تهدأ هذه القضايا من تلقاء نفسها".

لكن بالنظر إلى أن فيراري لا يمكن تقييمها بالمعايير نفسها التي تُطبق على الفرق الأخرى، يبدو من غير المرجح أن يتحقق ذلك التوقع. ويتزايد الضغط الإعلامي على فيراري، لا سيما في إيطاليا، في ظل معاناة الفريق من أطول فترة غياب عن لقب العالم في تاريخه.

وعند النظر إلى بطولتي السائقين والصانعين معًا، لم يسبق لفيراري أن انتظرت أكثر من 16 عامًا من أجل تحقيق لقب. وحدثت فترة الانتظار السابقة بين عامي 1983 و1999، في حين جاء آخر لقب للفريق في عام 2008. وبالتالي، وصلت فترة غياب فيراري عن الألقاب الآن إلى 18 عامًا.

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الدولي للسيارات يوم الجمعة في سيبانغ، تحدث مدير فريق فيراري فريد فاسور عن الضغوط والتدقيق الإعلامي المكثف الذي يواجهه الفريق.

وقال: "عندما تقبل هذا المنصب، تكون مدركًا للجوانب الإيجابية والسلبية على حد سواء. كنت أتوقع ذلك. لكن ما أراه غير عادل بعض الشيء أحيانًا هو الطريقة التي يتم بها تحميل بعض الأفراد المسؤولية. أنا هنا للدفاع عن الفريق والأشخاص الذين يعملون ضمن طاقمي".

وأضاف: "عندما نفوز، نفوز كفريق. لكن عندما نواجه الصعوبات، أكون موجودًا للدفاع عن الجميع. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الجميع: عليهم الدفاع عن مدير فريقهم، وأنا يجب أن أدافع عنهم خلال الأوقات الصعبة".

وأكمل: "بصراحة، كنت أعرف تمامًا ما الذي أقبل عليه، ولم أتفاجأ على الإطلاق. أحيانًا تصبح الانتقادات شخصية بعض الشيء، وهذا ليس صحيحًا. نحن بحاجة إلى دعم وسائل الإعلام لنا".

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