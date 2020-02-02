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فيراري: نحتاج للعمل على مجابهة منافسينا على الصعيد السياسي في الفورمولا واحد

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فيراري: نحتاج للعمل على مجابهة منافسينا على الصعيد السياسي في الفورمولا واحد
02-02-2020

اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ إحدى الجوانب التي على فريقه التحسّن فيها في مواجهة منافسيه هي التعامل مع الحياة السياسيّة بشكلٍ أفضل في بادوك الفورمولا واحد.

وجدت الحظيرة الإيطاليّة نفسها وسط الكثير من الشكوك حيال وحدة طاقتها العام الماضي، حيث ضغط منافسوها على "فيا" التي أصدرت عددًا من التوضيحات التقنيّة المتعلّقة باستخدام المحرّك.

وتركت الأجوبة، إلى جانب التعليقات التي تقدّم بها عددٌ من أعضاء الفرق والسائقين، فيراري في مواجهة الكثير من الأسئلة الصعبة حينها.

وبالحديث عن جدل وحدة الطاقة ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال بينوتو أنّ الوضع في نهاية العام الماضي كشف ببساطة جانبًا لم يكن الفريق قويًا فيه.

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وقال: "أعتقد بأنّ ذلك أظهر واحدة من نقاط ضعفنا في الموسم. لسنا جيّدين بما فيه الكفاية على صعيد المسائل الجدليّة، وهناك الكثيرون الأكثر قوّة منّا، حتّى على صعيد استخدام وسائل الإعلام لتسليط الضغط".

وأكمل: "لذا هذا أمرٌ نحتاج لفهم كيفيّة القيام بعملٍ أفضل فيه، والتصرّف بشكلٍ أفضل في المستقبل، كون ذلك جزء من التوازن العام للموسم".

وبالرغم من أنّ التركيز على أداء محرّك فيراري أثبت المكاسب التي حقّقها الصانع الإيطالي، قال بينوتو أنّه لم يتلقّ أيّة إطراءات بشأن حقيقة تفاجئ منافسيه حول كيفيّة تحقيق الفريق لتلك المكاسب.

وقال: "كلّا، على الإطلاق. تعلّق الأمر أكثر بالجدل بالنسبة لي، وتوجيه أصابع الاتّهام. يتمحور الأمر في النهاية حول تسليط الضغط أو الأنشطة الإضافيّة، كونك تحتاج للإجابة عن الأسئلة في المقابلات الإعلاميّة أو الإجابة على أيّ سُؤال يُطرح".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك تسبّب في تشتيت تركيزنا، وتعيّن علينا التعايش مع ذلك، وذلك حزءٌ من التجربة. دائمًا ما سأقول أنّنا فريق فتي، وكلّ فريق فتيّ يُواجه وضعيّات جديدة".

لكنّ بينوتو أوضح ضرورة الإشادة بقسم محرّكات فيراري لطريقة تجاوزه للموسم الأوّل الصعب في حقبة المحرّكات الهجينة في 2014 ليُصبح محرّك الحصان الجامح المعيار في البطولة.

وقال: "أنا مسرورٌ جدًا وأعلم أنّ هذا ليس بالتقدّم الذي يحدث في موسمٍ واحد. لذا عندما بدأنا الصيغة الجديدة في 2014، فقد كنّا متأخّرين جدًا عن منافسينا، وتمّ الضغط بقوّة ولفترة طويلة من أجل منافستهم".

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