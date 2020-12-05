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فيراري: من المنطقيّ السماح لساينز بخوض تجارب أبوظبي لليافعين معنا

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فيراري: من المنطقيّ السماح لساينز بخوض تجارب أبوظبي لليافعين معنا

قال لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفريق فيراري للفورمولا واحد أنّه "من المنطقيّ" أن تفتح "فيا" المجال أمام الجميع لخوض تجارب أبوظبي للناشئين.

تحرص الحظيرة الإيطاليّة على وضع سائقها القادم كارلوس ساينز الإبن في سيارتها التي من المفترض حاليًا أن يقودها سائق المحاكاة أنطونيو فوكو وحيدًا.

وكان من المفترض أن يُسمح للسائقين الذين لم يتسابقوا في أكثر من جائزتَين كُبرتين في الفورمولا واحد المشاركة في يوم التجارب هذا، لكن بعد ضغطٍ من رينو، سمحت "فيا" للسائقين الذين لم يتسابقوا في موسم 2020 بالمشاركة، حيث سيقود فرناندو ألونسو لصالح رينو، وسيباستيان بويمي لصالح ريد بُل وروبرت كوبتسا لصالح ألفا روميو.

وكانت فيراري تُعارض ذلك القرار في البداية، لكن بعد قبولها إيّاه الآن، فقد قرّر الفريق تغيير خططه والضغط من أجل فتح التجارب أمام الجميع، ما يسمح لساينز – الذي ينتهي تعاقده مع مكلارين – بالقيادة لصالح الفريق.

وأشارت فيراري إلى أنّ ثلاثة من ناشئيها سيخوضون تجارب في جميع الأحوال، حيث سيتواجد روبرت شفارتزمان في واحدة من السيارتَين، بينما سيقود ميك شوماخر مع هاس وكالوم إيلوت مع ألفا روميو.

وقال ميكيز: "إنّها مسألة صعبة. أعتقد بأنّنا نحترم أوّلًا حقيقة أنّ ذلك اليوم كان مُخصّصًا بالأساس للسائقين اليافعين".

وأضاف: "نحن نستثمر الكثير من الطاقة والوقت والأموال في هؤلاء السائقين الشبان".

وأردف: "سيكون ثلاثة أو أربعة سائقين يافعين من أكاديميّتنا مشاركين في هذه التجارب، روبرت مع فيراري، وميك مع هاس، وكالوم مع ألفا، ونعتقد بأنّ الأولويّة يجب أن تكون لهم في التجارب وذلك ما ركّزنا عليه".

وأكمل: "أمّا الآن وبسبب مجموعة من العوامل، التي لا أريد التعليق عليها، فقد تقرّر منح استثناءات لبعض السائقين بمن فيهم فرناندو، لذا ربّما سيكون من المنطقيّ تخفيف القوانين أكثر كي يتمكّن أيّ فريق يستقدم سائقًا جديدًا للعام المقبل من خوض التجارب معه".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّ تلك ستكون مقاربة منطقيّة. أعتقد بأنّها يجب أن تكون تجارب لليافعين فقط، لكن نتيجة بعض الأسباب فإنّ موقفنا تغيّر ولم يعد كذلك، إذ طالما فُتح الباب أمام الاستثناءات فإنّه علينا اتّباع مقاربة منطقيّة وعمليّة أكثر".

واختتم: "في تلك الحالة سنكون سعداء للغاية بالتواجد في موقعٍ يُخوّلنا خوض التجارب مع كارلوس".

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