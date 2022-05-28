تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / بيريز يطيح بلوكلير بـ 0.041 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو التالي / تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2022
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

فيراري: من المستحيل البقاء تحت سقف النفقات الحالي في الفورمولا واحد

اعترفت فيراري أنه من المستحيل أن تتمكن من البقاء تحت سقف النفقات الحالي في الفورمولا واحد، وذلك في الوقت الذي تخشى فيه فرق الصدارة سلسلة من العقوبات في المراحل الأخيرة من الموسم.

فيراري: من المستحيل البقاء تحت سقف النفقات الحالي في الفورمولا واحد

زيادة كبيرة في معدلات التضخم وتكلفة نقل المعدات هذا الموسم وضعت ميزانيات الفرق تحت الضغط، حيث يتخوف عدد منها بأنهم لن يتمكنوا من البقاء تحت سقف النفقات المتواجد عند 140 مليون دولار لموسم 2022.

وقد أشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أن حجم تلك المشكلة كبير كفاية ليحرم الفرق من السباقات لتفادي الوقوع في خرق للقوانين.

وقد عُقدت مناقشات مع الفورمولا واحد وفيا من أجل محاولة التوصل لاتفاق لرفع سقف النفقات، لكن ليست جميع الفرق مؤيدة لخطوة كهذه.

وخلال حديثه على هامش جائزة موناكو الكبرى، اعترف ماتيا بينوتو أنه وإذا ما ظل سقف النفقات عند مستواه الحالي، فلن يكون أمام فريقه خيار سوى تجاوزه.

حيث اعترف بأن فيراري ستقع حينها فيما يعرف بخرق "ثانوي" للقوانين - التواجد ضمن 5 بالمئة من سقف النفقات - والذي لا يحمل معه عقوبة ثابتة.

اقرأ أيضاً:

إذ تنص القوانين على أن الخروقات الثانوية يمكن أن تتضمن التأنيبات العامة، خسارة النقاط في بطولتي السائقين والصانعين، حرمان المشاركة في الأحداث، تقليل الاختبارات الانسيابية أو قيود مستقبلية على سقف النفقات.

ما يعني أن الفرق تواجه غموضًا حول ما إذا سيؤثر تخطي مستوى الإنفاق بشكل فعلي على نتائجها على المسار.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما سيحدث إذا لم يتم التوصل لاتفاق لرفع سقف النفقات أكثر، قال بينوتو: "أعتقد بأنه سيكون من المستحيل بالنسبة لنا البقاء تحته، لذلك أنا واثق بأننا سنتخطاه في مرحلة ما".

وأضاف: "هنالك عتبة تتمثل في 5 بالمئة ضمن القوانين، حيث أنه وإذا لم تتجاوز الـ 5 بالمئة فوق حاجز سقف النفقات، سيعتبر ذلك خرقًا ثانويًا".

وتابع: "كيف سيقررون طبيعة العقوبة حينها، ليست لدي فكرة. لا أعتقد بأن هنالك طريقة لنا أو للعديد من الفرق الأخرى كي تبقى ضمن ذلك النطاق، وحتى تسريح الموظفين لا أعتقد بأنه سيكون الخيار الصائب".

المشاركات
التعليقات
بيريز يطيح بلوكلير بـ 0.041 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو
المقال السابق

بيريز يطيح بلوكلير بـ 0.041 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو
المقال التالي

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2022

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة موناكو الكبرى 2022
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

بيريز يستفيد من خطأ فيراري الاستراتيجيّ ليفوز بسباق موناكو الفوضويّ
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز يستفيد من خطأ فيراري الاستراتيجيّ ليفوز بسباق موناكو الفوضويّ

تغطية مباشرة لسباق جائزة موناكو الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة موناكو الكبرى 2022

فيراري تبدل علبة تروس سيارة ساينز بعد حادثته في تصفيات موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تبدل علبة تروس سيارة ساينز بعد حادثته في تصفيات موناكو

راسل كان "يلعب بالنار" في القسم الثالث من تصفيات موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل كان "يلعب بالنار" في القسم الثالث من تصفيات موناكو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.