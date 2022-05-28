فيراري: من المستحيل البقاء تحت سقف النفقات الحالي في الفورمولا واحد

زيادة كبيرة في معدلات التضخم وتكلفة نقل المعدات هذا الموسم وضعت ميزانيات الفرق تحت الضغط، حيث يتخوف عدد منها بأنهم لن يتمكنوا من البقاء تحت سقف النفقات المتواجد عند 140 مليون دولار لموسم 2022.

وقد أشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أن حجم تلك المشكلة كبير كفاية ليحرم الفرق من السباقات لتفادي الوقوع في خرق للقوانين.

وقد عُقدت مناقشات مع الفورمولا واحد وفيا من أجل محاولة التوصل لاتفاق لرفع سقف النفقات، لكن ليست جميع الفرق مؤيدة لخطوة كهذه.

وخلال حديثه على هامش جائزة موناكو الكبرى، اعترف ماتيا بينوتو أنه وإذا ما ظل سقف النفقات عند مستواه الحالي، فلن يكون أمام فريقه خيار سوى تجاوزه.

حيث اعترف بأن فيراري ستقع حينها فيما يعرف بخرق "ثانوي" للقوانين - التواجد ضمن 5 بالمئة من سقف النفقات - والذي لا يحمل معه عقوبة ثابتة.

إذ تنص القوانين على أن الخروقات الثانوية يمكن أن تتضمن التأنيبات العامة، خسارة النقاط في بطولتي السائقين والصانعين، حرمان المشاركة في الأحداث، تقليل الاختبارات الانسيابية أو قيود مستقبلية على سقف النفقات.

ما يعني أن الفرق تواجه غموضًا حول ما إذا سيؤثر تخطي مستوى الإنفاق بشكل فعلي على نتائجها على المسار.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما سيحدث إذا لم يتم التوصل لاتفاق لرفع سقف النفقات أكثر، قال بينوتو: "أعتقد بأنه سيكون من المستحيل بالنسبة لنا البقاء تحته، لذلك أنا واثق بأننا سنتخطاه في مرحلة ما".

وأضاف: "هنالك عتبة تتمثل في 5 بالمئة ضمن القوانين، حيث أنه وإذا لم تتجاوز الـ 5 بالمئة فوق حاجز سقف النفقات، سيعتبر ذلك خرقًا ثانويًا".

وتابع: "كيف سيقررون طبيعة العقوبة حينها، ليست لدي فكرة. لا أعتقد بأن هنالك طريقة لنا أو للعديد من الفرق الأخرى كي تبقى ضمن ذلك النطاق، وحتى تسريح الموظفين لا أعتقد بأنه سيكون الخيار الصائب".