فيراري: من المبكّر للغاية اللجوء إلى أوامر الفريق مع لوكلير وساينز

كان الحصان الجامح الفريق الذي يجب التغلّب عليه هذا الموسم حتّى الآن، حيث يتصدّر لوكلير البطولة بفارق مريج بعد فوزه بسباقَين من أصل الثلاثة الأوائل.

ومع انسحاب كارلوس ساينز الإبن في أستراليا نهاية الأسبوع الماضي، أصبح لوكلير يتقدّم بـ 38 نقطة على زميله.

لكن بالرغم من تلك الأفضليّة الواضحة من إقدام فيراري على وضع كامل وزنها خلف سائقٍ واحد، أوضح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ كلًا من سائقَيه يملكان الحريّة للسعي وراء الانتصارات في الوقت الحاضر.

وقال في هذا الصدد: "أكملنا ثلاثة سباقات فحسب في الوقت الحاضر. لا يزال أمامنا 20 سباقًا متبقيًا. لا تزال البطولة طويلة للغاية".

وأضاف: يملك سائقانا حريّة التنافس، وأتطلّع قدمًا وأستمتع بتنافسهما على مركزٍ جيّد، المركز الأوّل إن كان ذلك ممكنًا".

وتبدو سيارة "اف1-75" من دون نقاط ضعف، حيث أثبتت سرعتها في مختلف الظروف على مختلف أنواع الحلبات، إلى جانب تمتّعها بموثوقيّة أفضل من غريمتها ريد بُل.

وقال لوكلير أنّه من الممتع قيادة سيارة 2022، وهو ما يسمح له باستخراج أقصى أداء منها.

وقال حيال ذلك: "إنّها سيارة قويّة جدًا بالتأكيد. أعتقد بأنّها تتناسب مع أسلوب قيادتي بشكلٍ جيّدٍ حتّى الآن. أفهم السيارة بشكلٍ جيّد في مرحلة مبكّرة للغاية من الموسم وأعتقد بأنّ ذلك يُساعدني الآن".

وأردف: "كانت هذه مفاجأة سارة. لكن أجل، نحتاج لمواصلة الضغط. لكنّ الوضع جيّدٌ جدًا في الوقت الحاضر".

لكن مع اتّجاه فيراري إلى أرضها عبر جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية الأسبوع المقبل، يعي لوكلير أنّه لا يُمكن لفريقه السماح لنفسه بالتشتّت عن حاجته لمواصلة تقديم أفضل أداء.

وقال أصيل موناكو: "هناك الكثير من الأشياء التي ستكون جنونيّة بالنسبة لنا في إيمولا. كما سنخوض السباق القصير خلال عطلة نهاية ذلك الأسبوع. لا أعلم إن كانت تلك حلبة مناسبة لتلك الصيغة. أعتقد بأنّنا سنحصل على الإجابة حينها".

واختتم بالقول: "أنا متأكّدٌ من أنّ هناك الكثير من الحماس، لكنّنا نحتاج كذلك للتأكّد من عدم الإفراط في الأمور كفريق، لأنّ هناك الكثير من التوقّعات منّا مثل ما هو الحال دائمًا. نحتاج للحفاظ على هدوئنا".