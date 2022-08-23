فيراري: من الخطأ نسبُ التقدم في 2022 إلى تغييرات القوانين

بعد موسمين كاملين من دون انتصارات، عادت فيراري إلى المنافسات لتنافس ضمن معركة اللقب في موسم 2022 الجاري، حيث أحرز كل من سائقيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز الفوز في سباقات النصف الأول.

وكان الفريق يعي تماماً الفرصة التي تقدمها تغييرات القوانين التقنية الجديدة، حيث ضغط بشكل كبير لضمان تقديم أفضل سيارة تنافسية ممكنة.

لكن وبينما أشار البعض إلى أن التقدم الأكبر الذي حققته العلامة الإيطالية جاء بسبب بدء عملية تطوير سيارة 2022 في وقت أبكر من المنافسين خاصة مع احتدام معركة اللقب بين مرسيدس وريد بُل الموسم الماضي، لكن فيراري لا ترى ذلك سبباً مقنعاً.

بدلاً من ذلك، أوضح ماتيا بينوتو مدير الفريق أن تقدم قلعة مارانيللو لم يأت بسبب بدء عملية التطوير بشكل أبكر من أي فريق آخر، مشيراً إلى المعركة المحتدمة التي جمعتها مع مكلارين الموسم الماضي والتي لم تتمكن بسببها من بدء عملية التطوير في وقت مبكر.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن تلك وجهة نظرة خاطئة".

وأكمل: "السبب هو أولاً أننا بدأنا جميعاً وفي الوقت نفسه تطوير سيارات 2022. وذلك في يناير/كانون الثاني 2021، وحين بات من الممكن العمل على جهاز المحاكاة ونفق الهواء للسيارات الجديدة. قبل ذلك، لم يكن بوسعنا بدء أي تطوير".

وأردف: "لذا، ليس وكأننا بدأنا التطوير قبل الآخرين. جميعنا بدأنا في الوقت نفسه تماماً".

وتابع: "من ثم المسألة تتعلق بكمية الموارد والأولويات للمشروع. ربما مع تواجد سيارتين تتنافسان على لقب 2021 ستضطر لوضع المزيد من التطوير في السيارة الحالية، لكنني أعتقد أننا قمنا بعمل جيد لأننا كنا بالفعل نتنافس مع مكلارين".

واسترسل: "أعتقد أن تحقيق المركز الرابع لم يكن هدفنا. كان علينا المنافسة حتى نهاية الموسم وواصلنا بتطوير سيارة 2021 أيضاً".

بالمقابل، يرى بينوتو أنّ الفارق في الأداء بين مكلارين وفيراري هذا الموسم دليل على العمل الجيد الذي قامت به فيراري.

فقال: "بالتأكيد، التركيز على تطوير سيارة 2021 لم يكن بنفس حدّة عمل مرسيدس وريد بُل. لكنني أعتقد أن الوضع كان مختلفاً لبقية الفرق، وهم باتوا خلفنا كذلك هذا الموسم".

وأردف: "كنا ننافس مكلارين وكانوا ينافسوننا. كانت لدينا الموارد ذاتها تماماً والخيارات ذاتها".

واسترسل: "ربما، كما فعلنا نحنا، قاموا بإيلاء الأولوية لسيارة 2022، لكن الأداء هذا الموسم مختلف بيننا. وكذلك، أعتقد أننا في 2020 و2021، لم نكن نقدم صورة عن القدرة الحقيقية لفريقنا".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: فيراري

ومجدداً أكد بينوتو أن الهدف لموسم 2022 لم يكن الفوز باللقب.

فقال: "أعتقد أن هدفنا كان في العودة للمنافسات ومواصلة تقديم أداء تنافسي طوال الموسم".

وأضاف: "كنا تنافسيين منذ البداية، وكنا قادرين على مواصلة تطوير السيارة والبقاء تنافسيين. لذا نعم، حتى الآن لقد حققنا هدفنا المبدئي الذي وضعنا لأنفسنا".

واسترسل معلقاً على الضغط الذي تتسبب به معركة اللقب: "أعتقد أن الضغط موجود على الدوام كفريق فيراري".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك أمر لا يمكن تغييره لأنه جزء من جوهر الفريق بناءً على الإنجازات التي حققها حتى الآن وما يتوقعه الناس منا".

واختتم: "نحتاج ببساطة للتعامل مع الضغط لأنه لن يختفي أبداً. أعتقد أن ذلك جزء من ميزاتنا: قدرة الفريق على التعامل مع الضغوطات والحفاظ على التركيز".