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فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر

لم يُعارض ماتيا بينوتو طريقة تشكيك كارلوس ساينز الإبن في الخيارات الاستراتيجيّة لفريق فيراري خلال سباق جائزة المجر الكبرى الأحد الماضي، قائلًا أنّ ذلك النقاش مثّل دليلًا على وجود تواصل جيّد بين الطرفين.

فيراري: من الجيّد أنّ ساينز شكّك في الاستراتيجيّة في سباق المجر

تعافى ساينز من حادثه في التصفيات ليتقدّم من المركز الـ 14 إلى السادس في المراحل المبكّرة من سباق الأحد على إثر حوادث المنعطف الأوّل وفترة العلم الأحمر التي تلته.

ومع معاناة سائق فيراري لتجاوز يوكي تسونودا وبدء السيارات التي خلفه بإجراء وقفاتها قبله للتقدّم عليه، طلب منه الفريق الدخول لتغيير إطاراته.

لكنّ ساينز شدّد على تمتّعه بوتيرة كافية للمواصلة وحاجته للبقاء على الحلبة، وسمح له الفريق بذلك.

وأجرى تسونودا توقّفه بعد ذلك بفترة قصيرة وهو ما منح ساينز هواءً نقيًا أمامه ليُطلق العنان لسيارته ما سمح له بتقليص الفارق مع السائقين أمامه وتجاوز سائق ألفا تاوري ونيكولاس لاتيفي سائق ويليامز عبر البقاء على الحلبة لفترة أطول.

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وسمح ذلك لساينز بالحلول رابعًا على المسار، قبل أن يرث المركز الثالث على إثر إقصاء سيباستيان فيتيل صاحب المركز الثاني.

وعندما سُئل إن كان قلقًا من تشكيك ساينز في الاستراتيجيّة، قال بينوتو أنّه لم يكن هناك "سوء تقدير" في الاستراتيجيّة، لكنّه كان من الجيّد نقاش الطرفين وتوضيح ساينز لرأيه.

وقال الإيطالي: "هذه خلاصات نتوصّل إليها معًا، لذا هذه طريقة مقاربتنا للأمور، أي أن تكون لدينا محادثات مفتوحة عبر اللاسلكي، وضمان توصّلنا إلى الخلاصة الأفضل وفق ظروفٍ معيّنة".

وأضاف: "أعتقد بأنّه دائمًا ما كانت لدينا استراتيجيّات جيّدة، والتي لم تُطبّق نتيجة خبير الاستراتيجيّة فقط، بل نتيجة مساهمة السائقين الذين يقودون السيارة ويعلمون الظروف على المسار".

وأكمل: "لذا لا أعتقد بأنّ ذلك سوء تقدير، لأنّ القرار النهائيّ يتّخذه المسؤول عن الاستراتيجيّة. اقترح السائق رأيه وفق انطباعه على المسار، وراجعنا محاكاتنا أو تقييمنا، وخلصنا إلى أنّ ذلك هو الخيار الأصوب".

وأردف: "لذا أنا سعيدٌ بنجاعة التواصل، ويُظهر ذلك عمل الفريق بشكلٍ جيّد".

وشعر ساينز أنّ هكذا نقاشات عبر اللاسلكي كانت جزءًا من "تقدّمه الطبيعي" على بناء فهمه وتعلّمه في صفوف فيراري.

وقال الإسباني: "لم يتوقّع الفريق ولا أنا أن نكون بتلك السرعة في تلك المرحلة وننجح في تجاوز الآخرين عبر البقاء بعدهم".

وأضاف: "كنت حريصًا على إجراء لفّة إضافيّة، كنت سريعًا جدًا. أعتقد بأنّنا اتّخذنا القرار الصائب عبر إكمال تلك اللفّة الإضافيّة. اتّفق معي الفريق وفي النهاية اتّخذنا القرار الصائب".

وأكمل: "تجاوزنا سائقَين عبر البقاء بعدهما مقدّمًا وتيرة جيّدةً جدًا، لذا أنا سعيدٌ بمواصلتنا التعلّم معًا".

واختتم بالقول: "هذه من بين تلك الأمور التي تأتي مع المزيد من السباقات مع الفريق. سنكون أكثر قوّة وستزداد سهولة تقديم أداء بمستوى أعلى حالما نعرف بعضنا أكثر".

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