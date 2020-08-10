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فيراري منفتحة على تغيير هيكل سيارة فيتيل لموسم 2020

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فيراري منفتحة على تغيير هيكل سيارة فيتيل لموسم 2020
10-08-2020

فيراري منفتحة على تغيير هيكل سيارة سيباستيان فيتيل، إن كان الألماني يشعر بوجود مشكلة تصميمية فيها خلال الجولتين الماضيتين.

عانى بطل العالم أربع مرات من سباق محبط آخر في سيلفرستون، حيث فشل في الإنهاء ضمن مراكز النقاط، ولم يكن يحظى بالسرعة الكافية من سيارته. بينما بات يحتل المركز 13 ضمن ترتيب بطولة السائقين.

ووجد فيتيل نفسه حائراً حيال الصعوبات التي يواجهها هذا الموسم، بينما كشف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنه لا يمانع تغيير هيكل السيارة للألماني إن كان هذا سيساعده.

فقال: "ذلك أمر لم أناقشه بعد. ذلك جزء من النقاشات ضمن الفريق. أعتقد أننا منفتحون على أمر كهذا، إن كان سيساعده، لمَ لا؟".

وتابع: "أعتقد أن كل ما نقوم به لمساعدة سيباستيان يعتبر هاماً بالنسبة لنا، أعتقد أنه ومن وجهة نظر الفريق والسائق، فإن الجميع يحاول تقديم عمل أفضل للسباقات المقبلة".

وأردف: "إن كان ذلك مهماً، فنحن منفتحون على القيام به. سأترك الأمر للسائق والفريق للمناقشة واتخاذ القرار".

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من جهته، صرح فيتيل بأنه لا يمتلك أية إجابات عن سبب تواضع أداء سيارته، لكنه ما زال يأمل بتحسن الأمور للجولة التالية.

فقال: "لم أتمكن من تحقيق أي تقدم. تلك هي المشكلة الواضحة".

وأكمل: "أعتقد أنه وعلى مدار اللفة الواحدة، من الصعب الحكم على مكامن الضعف نظراً لاختلاف مستويات الارتكازية. لكن يبدو أننا نخسر في جميع النواحي بشكل متعادل، وأعاني أكثر ضمن المنعطفات البطيئة ومتوسطة السرعة".

واختتم: "من الواضح أنني قدمت سباقاً مختلفاً جداً عن شارل (لوكلير). علقت في الزحام. خسرت السيطرة على السيارة في اللفة الأولى وذلك ما لم يساعدني أيضاً. آمل أن تتحسن الأمور للسباق المقبل ونحصل على نتيجة أفضل".

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