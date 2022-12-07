فيراري: مقربة "محمّد علي" التي اتّبعتها ريد بُل كانت مصدر قوّتها في الفورمولا واحد

بالرغم من بدايتها المتعثّرة للموسم نتيجة معاناتها من مشاكل في الموثوقيّة وتأخّرها قليلًا على صعيد الوتيرة، نجحت ريد بُل في قلب موسمها لاحقًا.

فمن خلال توليفة من خفض الوزن وتحسين الأداء الانسيابيّ لسيارتها "آر.بي18"، أصبحت ريد بُل مُسيطرة في الأمام بعد العطلة الصيفيّة، ولم تكن فيراري تملك أيّ إجابة على ذلك، خاصة عندما توقّفت عن تطوير سيارتها بسبب بلوغها سقف النفقات.

وبحديثه عن تقلّبات الأداء في موسم 2022، قال جوك كلير مهندس الأداء في فيراري أنّ ريد بُل أتقنت ضمان حصولها على حريّة الإنفاق من أجل تحقيق الخطوات التي احتاجتها.

وقال البريطاني: "أعتقد بأنّ تلك كانت نقطة قوّة ريد بُل على الأرجح هذا العام، حيث بدت متمتّعة بالمرونة".

وأضاف: "كانت مقاربة أشبه بمحمّد عليّ في بعض الأوقات. بدا أنّهم يترنّحون، لكنّهم عادوا بقوّة. وتتساءل حينها: كيف وجدوا ذلك".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك يعود لخبرتهم كأبطالٍ للعالم، وذلك ما تعوّدوا على فعله".

وأكمل: "كان هذا العام رائعًا، تواجدنا في الأمام، ونافسنا في الأمام. تعلّمنا الكثير ونحن في منحى تعلّم عالٍ، مثلما هو الحال بالنسبة لجميع الفرق".

وقال كلير أنّ أحد الأمور الأساسيّة التي تحتاج فيراري لفهمها بشكلٍ أفضل لموسم 2023 هي كيفيّة استغلال مواردها على مدار الموسم لبلوغ أقصى أداء والبقاء تحت سقف النفقات.

ويشتبه البريطاني في أنّ فيراري دفعت الثمن في مرحلة متأخّرة من الموسم نتيجة التزامها بإنفاق الكثير على تطوير السيارة في المراحل الأولى، في الوقت الذي كان فيه نسق تطويرات ريد بُل ثابتًا أكثر.