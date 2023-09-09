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فيراري: معركة سباق مونزا "ليست بالإنجاز القليل" رغم سيطرة ريد بُل

قالت فيراري أن المعركة في مواجهة ريد بُل خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، "ليست بالإنجاز القليل" نظراً لخصائص سيارة ريد بُل.

كارلوس ساينز، فيراري

رغم أن عدة فرق من بينها فيراري، اختارت اعتماد تصاميم انسيابية خاصة لحلبة مونزا عالية السرعة، لكن مقاربة ريد بُل لم تكن مختلفة جذرياً عن المعتاد.

وتمتلك سيارة ريد بُل كفاءة انسيابية مرتفعة بالفعل، بالتالي قرر الفريق تقليص مستويات الجرّ بشكل خفيف.

ورغم هذه التعديلات البسيطة، نجح ماكس فيرستابن بالتأهل على صف الانطلاق الأول، ومن ثم أنهى السباق أمام زميله سيرجيو بيريز في ثنائية قوية للفريق.

ورغم عدم قدرة فيراري على منافسة ريد بُل فعلياً حتى النهاية - حيث وضعت كامل جهودها لاستخلاص الأداء الأقصى الممكن من أداء السيارة على حلبة الموطن - لكنها نجحت بالمنافسة في التصفيات وخلال اللفات الأولى من عمر السباق.

وحين سُئِل إن كان قلقاً من سرعة ريد بُل رغم عدم جلبها لتعديلات خاصة بحلبة مونزا، أجاب جوك كلير مدرب الأداء لسائق الفريق شارل لوكلير: "لا أعتقد أن ذلك بمثابة علامة إنذار مطلقاً".

وأكمل: "أعتقد وبصراحة شديدة، أنه ومع سائق بهذه القوة على متن سيارة بتلك القوة، فإننا كنا مسرورين جداً بالتقدم عليهم في التصفيات. ذلك كان إنجازاً حقيقياً".

وأكمل: "إن سيارتهم تعمل في جميع الحلبات. نعم، لم يجلبوا تعديلات خاصة هنا، لكنهم تنافسيون في كل مكان، والتقدم عليهم لهو أمر مذهل".

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ورغم أن فيراري لم تنجح بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى انتصار، لكن فريدريك فاسور مدير الفريق يرى بأن جولة مونزا تعتبر الأفضل للعلامة الإيطالية حتى الآن.

فقال: "إنها الأفضل لأننا امتلكنا وتيرة قوية طوال الجولة. كنا الأفضل في التصفيات، وعند المقارنة مع باكو، تأهلنا هناك بالمركزين الأول والرابع، أما هنا بالمركزين الأول والثالث".

وأكمل: "إنها المرة الأولى التي ننجح فيها بمنافسة ريد بُل. حتى وإن كانت وتيرتهم أفضل منا، كنا قادرين على المجاراة لفترة جيدة من عمر السباق، بالتأكيد كانت تلك عموماً الجولة الأفضل لنا".

وأضاف: "أنا أكثر من مسرور من كارلوس (ساينز) لأنني أعتقد أنه تقدم خطوة للأمام. ليس فقط خلال التصفيات والسباق، بل كذلك خلال التحضيرات أثناء الجولة".

واختتم: "كان حاضراً منذ اللفة الأولى. ذلك درس جيد حقاً لبقية الموسم".

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