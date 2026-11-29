فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

"نحن أقرب إلى ريسينغ بولز منا إلى ريد بُل": فيراري مصدومة من ضعف وتيرتها في قطر

تقف فيراري حائرة أمام ضعف وتيرتها على مدار عطلة نهاية أسبوع جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، في ظل عجز شارل لوكلير ولويس هاميلتون عن مجاراة الفرق الكبرى الأخرى.

فيليب كليرين ستيوارت كودلينغ

منشور: 29-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

تبحث فيراري عن إجابات بشأن الأسباب الكامنة وراء ضعف وتيرتها الكبير على مدار عطلة نهاية أسبوع جائزة قطر الكبرى، حيث وجدت نفسها فعليًا في مواجهة ريسينغ بولز ضمن معركة وسط الترتيب في الفورمولا 1.

وتأهل شارل لوكلير في المركز السابع، متأخرًا بفارق ثانية كاملة عن جورج راسل، صاحب مركز الانطلاق الأول على متن سيارة مرسيدس المهيمنة، بينما حلّ لويس هاميلتون تاسعًا بين سيارتي ريسينغ بولز بقيادة أرفيد لينبلاد وليام لاوسون.

وكان من المتوقع أن تتناسب حلبة لوسيل القطرية، التي تتسم بمنعطفاتها المتتالية ومتطلباتها العالية من الارتكازية، مع خصائص سيارة فيراري بشكل أفضل بكثير، لكن الفريق لم يظهر منذ اللفة الأولى في التجارب الحرة ما يشير إلى قدرته على تشكيل تهديد حقيقي لمنافسيه.

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وبدا أن سيارة "إس إف 26" تعاني على صعيد الأداء في ظل التعامل مع ضغوط إطارات بيريللي المرتفعة للغاية والبالغة 29 رطلًا لكل بوصة مربعة، وهي الأعلى على روزنامة البطولة، حيث تسعى الشركة الإيطالية المزودة للإطارات إلى التعامل مع الأحمال الهائلة الواقعة على الإطارات، إلى جانب الحفف الجانبية المرتفعة لحلبة لوسيل، ما دفعها إلى فرض حد أقصى يبلغ 27 لفة لكل فترة استخدام للإطارات.

وقال فريدريك فاسور، مدير الفريق، لشبكة سكاي: "إنها الأسوأ هذا الموسم بكل وضوح على صعيد الوتيرة. كانت لدينا توقعات جيدة قبيل القدوم إلى الدوحة، لكننا نعاني في التعامل مع الظروف منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما على صعيد وضع الإطارات ضمن نطاق العمل المناسب، في ظل الحد الأدنى المرتفع للغاية لضغوط الإطارات الذي تم فرضه".

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

وأضاف: "ذلك ليس عذرًا، لأن الجميع يخضع للمتطلبات ذاتها، ونحن نعاني في إيجاد حل لذلك. عندما لا تضع الإطارات ضمن نطاق العمل المناسب، فإنك تخسر ثانية كاملة. ونحن نعاني منذ البداية".

كما أشار لوكلير إلى ما يبدو أنه نقطة ضعف متأصلة في السيارة على الحلبات ذات الأسطح الإسفلتية الأكثر نعومة.

وقال في معرض تشخيصه لأوجه القصور لدى فيراري: "هناك أمر فريد ومختلف للغاية هنا، ويتمثل في خصائص السطح الإسفلتي الناعم للغاية، ولدينا نزعة للمعاناة بشكل أكبر على الأسطح الإسفلتية الناعمة. السطح هنا أكثر نعومة بكثير من أي حلبة أخرى على الروزنامة، وذلك عامل يبرز بوضوح بالنسبة إلينا".

وأضاف: "جربنا أمورًا مختلفة للغاية على السيارة، لكن هناك شيئًا لا يعمل ببساطة. لذا، علينا التعمق قليلًا في دراسة ذلك والحرص على أخذ هذه النوعية من الحلبات بعين الاعتبار للعام المقبل. إذ يتعين علينا تقديم أداء جيد على تلك الحلبات أيضًا إن أردنا إحراز اللقب، ونحن بعيدون للغاية عن ذلك في الوقت الراهن".

"عادةً، عندما تكون أبطأ ولو بنصف ثانية مما تتوقع أن تكون عليه، فإنك تشعر بوضوح بأن هناك خللًا كبيرًا في السيارة. وهذا هو الجانب الأسوأ في كل ذلك، إذ إن الشعور بالسيارة ليس سيئًا للغاية على صعيد التوازن. لكن عندما نحاول الضغط أكثر، تنزلق السيارة على إطاراتها الأربعة ولا نتمكن من اجتياز المنعطفات بالشكل المطلوب. ببساطة، لم يكن هناك تماسك كافٍ".

هاميلتون: "وحدة الطاقة تشكل عقبة كبيرة"

يتفق هاميلتون مع لوكلير بشأن كشف نعومة السطح الإسفلتي للحلبة عن نقاط ضعف فيراري، لكنه أشار أيضًا إلى أن نقص قوة المحرك يلعب دورًا في ذلك. وعلى عكس ما قد يتوقعه البعض، فإن الأداء على حلبة الدوحة يعتمد بشكل كبير على قوة المحرك رغم افتقارها إلى الخطوط المستقيمة الطويلة، وذلك نظرًا إلى طول الفترة التي يقضيها السائقون وهم يضغطون على دواسة الوقود.

وقال هاميلتون: "الأمر يتعلق ببساطة بقوة المحرك. انظروا إلى السرعة التي تصل بها سيارتا مرسيدس إلى المنعطف الـ12، ومن ثم تحافظان على تلك القوة. إنها قوة المحرك بحد ذاتها. لا يمكننا مجاراتهما".

وأضاف: "إنها عقبة كبيرة. أعتقد أنهم يدركون أين أخطؤوا مع وحدة الطاقة هذه، وهم يعملون بجد كبير للغاية لمحاولة تصحيح ذلك للعام المقبل، لكننا متأخرون بعام كامل عن الجميع".

وفي ظل شبه استحالة التجاوزات والقيود التي تفرضها إطارات بيريللي على المرونة الاستراتيجية، لا يبدو لوكلير متفائلًا للغاية بإمكانية إحراز تقدم كبير.

حيث قال: "لا أريد أن أبدو متشائمًا، لكن بالنظر إلى التصفيات التأهيلية، فإننا أقرب بكثير إلى ريسينغ بولز منا إلى ريد بُل. أريد التطلع إلى الأمام، لكنه لن يكون يومًا سهلًا غدًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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