فيراري: مشكلة عمود الدفع كانت لتحدث حتى مع علبة تروس جديدة

تأهّل لوكلير على قطب الانطلاق الأوّل لسباق مونتي كارلو، بيد أنّه مرّ بمرحلة انتظار صعبة لمعرفة ما إذا سيتمكّن من الانطلاق من مركزه الأول وسط مخاوف بأنه قد يحتاج إلى تغيير علبة التروس إثر حادثه في نهاية التصفيات وبالتالي التعرض لعقوبة.

وأكّدت الفحوصات الأخيرة من الفريق بأنّ علبة التروس بحالة جيّدة، لكنّ الدراما المعتادة أبت أن تترك المونغاسكي، حيث تعرض عمود الدفع الخلفي الأيسر لمشكلة خلال اللفة الاستطلاعية.

ومع عدم وجود وقت لاستبدال ذلك الجزء، حُرم لوكلير من المشاركة في السباق وتعيّن عليه مشاهدة الحدث من المرآب.

هذا ولا تعتقد فيراري بأنّ عطل عمود الدفع متعلّق بأيّة مشكلة على علبة التروس، لكنّها لا تملك بعد إيّة إجابات على سبب تلك المشكلة وعدم قدرة الفريق على اكتشافها قبل مغادرة السيارة خط الحظائر.

وقد أوضح ماتيا بينوتو مدير الفريق بأنّ تحليلًا لبيانات السيارة والأجزاء الفعلية في مارانيللو هذا الأسبوع ينبغي أن يوفّر إجابات حول ما إذا كان بمقدور فيراري التصرّف في وقت أبكر مما حدث أم لا.

فقال: "من جهتنا، نحتاج إلى فهم ما حدث، ولماذا حدث. وأكثر من ذلك، إذا ما كان بمقدورنا اكتشاف المشكلة في خط الحظائر المغلق من بعد ظهر يوم السبت وصباح يوم السباق".

وأضاف: "من المهم أكثر في الحقيقة أن نفهم لماذا لم نتمكن من اكتشاف المشكلة على السيارة. لم تكن تلك المشكلة موجودة عندما غادرت السيارة المرآب، إذ بدأت المشكلة في الظهور عند المنعطف السادس. الأجزاء على السيارة لم تُظهر أيّة مشكلة. لذلك سننظر في هذه الأجزاء خلال الأيام المُقبلة، وكذلك البيانات".

في المقابل، أصرّ بينوتو على أنّ مشكلة عمود الدفع كانت غير متعلقة تمامًا بقرار الفريق حول علبة التروس، حيث اعترف بأنّ المشكلة كانت لتحدث على أيّة حال حتى إذا ما غيّرت فيراري علبة التروس.

فقال: "المشكلة ليست متعلقة بعلبة التروس. إذا ما كنّا غيّرنا علبة التروس، كانت تلك الأجزاء لتبقى كما هي على السيارة كونها لم تكنّ متضررة من الحادثة. وكانت تلك المشكلة لتحدث على أيّة حال بغض النظر عن مغامرتنا مع علبة التروس".

جديرٌ بالذكر أنّ قوانين خط الحظائر المغلق تسمح للفرق باستبدال أيّة أجزاء تضررت خلال التصفيات، لكنّ فحص فيراري لسيارتها لم يشكف عن أيّة مشكلة مع مكونات عمود الدفع، لذلك أبقت على تلك الأجزاء.

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