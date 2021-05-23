حقّق لوكلير قطب انطلاق أوّل مفاجئًا لصالح فيراري أمسٍ السبت في ظروفٍ غير اعتياديّة بعد أن تعرّض لحادث في نهاية القسم الثالث ما وضعًا حدًا مبكّرًا للحصّة.

وترك الحادث القويّ عند الخروج من منطقة المسبح فيراري ولوكلير قلقين حيال إمكانيّة لحاق ضررٍ بعلبة تروسه، لكنّ الفحوصات أظهرت عدم وجود ضررٍ جدي.

اقرأ أيضاً: فيرشتابن يفوز في موناكو ويقتنص صدارة بطولة السائقين

وأعلنت فيراري صباح الأحد أنّها لن تُغيّر علبة تروس لوكلير ما يعني بقاءه في قطب الانطلاق الأوّل، لكن عند تشغيلها للسيارة قبيل السباق فإنّ مشكلة ظهرت سريعًا.

وكشف الفريق أنّ المشكلة كانت في عمود الدفع الأيسر على سيارة لوكلير، ما حال دون انطلاقه أصلًا.

وقال بينوتو مدير الفريق أنّ الحصان الجامح لا يزال يعمل على فهم المشكلة بالكامل، وأنّها قد لا تكون مرتبطة على الإطلاق بحادثه بالأمس.

وقال بينوتو لقناة "سكاي سبورتس اف1": "نحتاج لفهم ما حدث. حدث العطل في العلبة في الجانب الأيسر، أي أنّها ليست مشكلة في علبة التروس. تمّ فحص علبة التروس مساء الأمس ومن ثمّ مراجعتها، وأعتقد بأنّ علبة التروس كانت على ما يرام بالنسبة للسباق".

وأضاف: "ما حدث كان على الجانب المعاكس للحادث. لذا قد لا يكون مرتبطًا به أصلًا".

ثمّ تابع: "لكنّنا نحتاج لفهم كلّ ذلك وتحليله بعناية، وليست لدينا إجابة في الوقت الحاضر".

وعندما سُئل إن كانت فيراري قد واجهت مشكلة مماثلة في السابق، قال بينوتو: "كلّا، لننتظر ونرى. أعتقد بأنّ بوسعنا فقط تحليل البيانات بعناية ومحاولة الحصول على فهمٍ واضح".

وقال لوكلير أنّه بعد فشله في الانطلاق أنّه "من الصعب تقبّل ذلك"، وذلك بعد أن شعر بوجود فرصة لتحقيق فوزه الأوّل منذ جائزة إيطاليا الكبرى 2019.

وأصرّ بينوتو أمسٍ السبت على أنّ فيراري لن تُجازف بعلبة تروس أصيل موناكو في حال وجود مخاوف من إمكانيّة انسحابه، لكنّه أوضح أنّ مشكلة عمود الدفع غير مرتبطة على الإطلاق.

وقال بينوتو: "مثلما قلت فإنّ ما حدث لم يكن عطلًا في علبة التروس".

وأضاف: "لم تكن هناك مجازفة على صعيد علبة التروس. نحن واثقون من أنّ علبة التروس كانت على ما يرام بالنسبة للسباق".

وأكمل: "لكن مجدّدًا ما حدث بحاجة للشرح، وليست لدينا الإجابة في الوقت الحاضر. نحتاج لتحليل ما حدث مثلما قلت".