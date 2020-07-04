فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

في ظلّ عمل الفريق على حزمة تحديثات كبيرة سيشرع الفريق في استخدامها بدءًا من جائزة المجر الكبرى، تحدّث ماتيا بينوتو مدير الفريق حول ما سار على نحوٍ خاطئ على صعيد عمل الفريق في الفترة الشتويّة.

وبعد أن اتّخذ الفريق قراره بتعزيز مستوى الارتكازيّة على السيارة، قال بينوتو بأنّ ذلك كان يعني عدم تمتّع السيارة بصلابة كافية على صعيد الأداء الانسيابيّ من أجل مقارعة مرسيدس وريد بُل.

"لم يكن أداء السيارة مثلما كان متوقّعًا خلال التجارب الشتويّة" قال بينوتو عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" شارحًا ما توصل إليه الفريق منذ الاختبارات الأولى للسيارة على الحلبة.

وأضاف: "لم يكن أداء السيارة بالمستوى الذي لاحظناه مع التصميم في المصنع، لذا كان هناك سوء تطابق بين التصميم وبين الأداء على الحلبة".

وتابع: "من الواضح أنّه تعيّن علينا فهم ذلك أوّلًا. بدأنا بفهم ما يحدث حالما عدنا إلى مصنعنا، ولم يكن ذلك ممكنًا خلال فترة الإقفال. أعتقد بأنّنا أدركنا أنّ هناك سوء تطابق، أعني من منظور انسيابيّ".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا أدركنا في النهاية أنّنا دفعنا مشروعنا بشكلٍ مفرط، وذلك على صعيد محاولة إيجاد الكثير من الارتكازيّة الإضافيّة من أجل تحسين ما كانت نقطة ضعفنا العام الماضي. أعتقد بأنّ ما صمّمناه كان ضعيفًا جدًا على صعيد الصلابة الانسيابيّة عندما وصلنا إلى المسار".

وأشار بينوتو إلى أنّ الفريق سيتبنّى برنامج تحديثات يهدف إلى تحسين أداء السيارة، حيث ستكون الحزمة التي سيجلبها الفريق في المجر الخطوة الأولى من أصل مجموعة خطوات.

وقال بخصوص ذلك: "ما نحاول القيام به الآن هو التراجع خطوة إلى الخلف لمحاولة فهم المشاكل وإعادة تقييمها والتحرّك إلى الأمام بناءً على ذلك".

وأكمل: "نأمل أن نجلب بعض التحديثات إلى جولة المجر، لا شيء قبل ذلك. صحيحٌ أنّنا لن نحلّ جميع مشاكلنا بحلول سباق هنغارورينغ، لكنّنا سنحصل بالفعل على خطوة ثابتة على صعيد أدائنا. أعتقد بأنّنا سندرك موقعنا بالمقارنة مع أبرز منافسينا بحلول ذلك الوقت".