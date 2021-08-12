فيراري مسرورة من تقدم شوماخر بالرغم من أخطائه كناشئ

خاض شوماخر - السائق ضمن أكاديمية فيراري للناشئين - موسماً صعباً في 2021 ضمن محاولاته التأقلم مع سيارة هاس الصعبة.

وبينما أظهر السائق اليافع لمحاتٍ نضوج إضافة إلى صفاته كسائق يتحلى بروح الفريق، لكن جمعته بعض الحوادث مع زميله نيكيتا مازيبين، إضافة إلى حادثة كبيرة في تجارب جولة المجر.

وبعد تقديم أفضل نتيجة له حتى الآن بتحقيق المركز 12 في سباق المجر، يرى ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن هناك علامات مشجعة على التقدم الذي حققه الألماني.

فقال: "ميك يخوض أول موسم له في الفورمولا واحد مع هاس، أعتقد أننا قلنا في بداية الموسم أن هدفه هو التعلم أولاً من دون ضغوط".

وأكمل: "لذا فإن موسم 2021 هام للغاية بالنسبة له لناحية التعلم. أعتقد أننا لو نظرنا إلى هذا الهدف لوجدنا أنه يقوم بعمل جيد".

وتابع: "أعتقد أن ميك ومنذ بداية الموسم يقوم بعمل جيد، إنه يتعلم ويتقدم. من الواضح وجود بعض الأخطاء لكن ذلك جزء من عملية التعلم".

واسترسل: "لذا أعتقد أننا مسرورون من هذه الناحية بشكل عام. من المهم له مواصلة التقدم والتطور خلال النصف الثاني. لكنني واثق من قدرته على ذلك".

وبينما أشار إلى رضاه حيال تقدم شوماخر، أوضح بينوتو أن فيراري ليست مسرورة من نتائج بقية سائقيها اليافعين.

حيث يحتل روبرت شفارتزمان المركز الثالث ضمن الترتيب العام للفورمولا 2 بعد أن حقق الفوز مرتين هذا الموسم، أما ماركوس أرمسترونغ فيحتل المركز 14 حيث كان المركز الثاني في سيلفرستون أفضل نتائجه.

وفي الفورمولا 3، يحتل آرثر لوكلير المركز الثامن العام بعد فوز وحيد في فرنسا.

وتعقيباً على ذلك قال بينوتو: "لو نظرنا إلى السائقين اليافعين ضمن أكاديمية فيراري، أعتقد ومن دون شك أن النتائج بشكل عام ليست بقدر جودة الموسم الماضي".

واختتم: "العام الماضي، أعتقد وخاصة في الفورمولا 2، أننا حققنا نتائج رائعة وهذا بعكس الموسم الحالي. لذا وبشكل عام لا يمكنني القول أننا مسرورون كما كنا سابقاً".