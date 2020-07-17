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فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة

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فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة
17-07-2020

قالت فيراري أنّها هي الأخرى مستعدة لتوقيع اتفاقية كونكورد الجديدة التي ستجعلها تلتزم بالبقاء في الفورمولا واحد، لكنّها أوضحت أنّ بعض منافسيها ليسوا سعداء ببعض ما تعرضه بنود الاتفاقية.

في ظل سعي ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد بقوة نحو محاولة الحصول على موافقة جميع الفرق على اتفاقية كونكورد الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، فقد تم تحقيق تقدم في ذلك الجانب عبر موافقة بعض الفرق ورضاها عمّا تعرضه الاتفاقية.

وقد كشفت مكلارين قُبيل انطلاق جائزة المجر الكبرى بأنّها جاهزة كذلك للتوقيع على الاتفاقية الجديدة "قريبًا جدًا"، في الوقت الذي تشير فيه فيراري الآن إلى أنّها كذلك سعيدة بالوضع الحالي للأمور.

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"فيما يتعلّق بفيراري، فنحن جاهزون للتوقيع" قال ماتيا بينوتو مدير الفريق، مُضيفًا: "نودّ التوقيع في وقت قريب أيضاً".

وتابع: "أعتقد بأنّ ذلك أمر مهم للمستقبل وللوضوح الذي نرغب به. كما أرى أنّ بوسعنا جمعيًا إدراك الموقع الذي نتواجد فيه، حيث أنّ ذلك مهم كذلك للفرق الصغيرة، كونها جزء من الحزمة بأكملها".

وأكمل: "النظر إلى المستقبل بوضوح أمر مهم، بعض الفرق مستعدة للتوقيع، حيث أرى بأنّنا سعداء بطريقة ما بما تعرضه الاتفاقية، كوننا نعلم بأنّ الفورمولا واحد تعي أهمية دور فيراري في الرياضة. وذلك بالنسبة لنا كان عاملًا أساسيًا، ولهذا نحن راضون بها".

وعند سؤاله عن نقاط الاختلاف المحتملة في الاتفاقية، قال بينوتو: "لست قادرًا في الحقيقة على الإجابة، كوني كما قلت، نحن كفيراري سعداء ومستعدون للتوقيع".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك السؤال يجب طرحه على أولئك الذين ليسوا سعداء بشكل كامل بعد من الاتفاقية".

جديرٌ بالذكر أنّ فرق الفورمولا واحد الكبيرة تتجه لتكون الخاسر الأكبر من التغيير في بنود مداخيل الحقوق التجارية الذي تمّ اعتماده للمساعدة في معادلة الساحة التنافسية في البطولة.

مع ذلك، فقد قال أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أنّه حتّى بالنسبة لفريق صغير مثل فريقه، ستظل هنالك مشاكل يجب العمل إلى حلها.

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"أعتقد بأنّه تم بذل الكثير من العمل في تلك الاتفاقية، ولا أرى بأنّنا بعيدون بدرجة كبيرة عن الوصول إلى أمر يُمكننا جميعًا التوافق عليه" قال زافناور.

وأضاف: "لكن ما تزال هنالك بعض نقاط الخلاف، والتي أعتقد بأنّه ستُحلّ على المدى القصير".

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