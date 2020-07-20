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فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء

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فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية على الفريق من أجل تحسين الأداء
20-07-2020

فيراري مستعدة لإجراء تعديلات تنظيمية ضمن السعي نحو إيجاد الحلول لبدايتها الضعيفة في موسم 2020 للفورمولا واحد.

تراجعت وتيرة الحصان الجامح بعيداً خلف منافستها الأساسية مرسيدس هذا الموسم، وبدا أن فيراري بحاجة لمراجعة أوراقها إن أرادت المنافسة على منصات التتويج.

وبعد سباق المجر الصعب، اعترف ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن بداية العلامة الإيطالية لهذا الموسم كانت أسوأ مما توقع بعد التجارب الشتوية في برشلونة، مؤكداً أن جميع الخيارات مفتوحة لإعادة الأمور إلى نصابها.

فقال بعد السباق: "أعتقد أننا رأينا في برشلونة أننا لسنا سريعين بالقدر الكافي، لكننا لم نكن نتوقع مثل هذا الوضع الصعب. لذا الحال بالتأكيد أسوأ مما كنا نتوقع".

وأكمل: "مع ثلاثة سباقات على التوالي، لدينا أسبوعان قبل سيلفرستون، وسيكون من الهام للغاية في مارانيللو أخذ جميع الجوانب بعين الاعتبار سواء لناحية السيارة أو المؤسسة ككل. جميع الاحتمالات مفتوحة أمام سعينا للتحسن".

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد نشر الأسبوع الماضي أن إدارة فيراري منفتحة على فكرة إدخال تعديلات هيكلية، ربما مع إضافة شخص بمنصب إداري آخر مثل مدير تقني، وذلك بهدف مساعدة ماتيا بينوتو.

وأوضح بينوتو أن أولوية فيراري تتمحور حول فهم سبب المشكلة مع سيارة 2020. وبالرغم من أن تحديثات النمسا قد حسنت السيارة لكنها ما زالت غير كافية.

فقال: "أعتقد أن تحديثات النمسا حسّنت من بيانات التوافق بين نفق الهواء والحلبة".

وأكمل: "على الأقل نقيّم هذه النقاط. لكن انخفاض الأداء ما زال موجوداً. تنقصنا السرعة على المقاطع المستقيمة، وكذلك ضمن المنعطفات. بشكل عام، السيارة بحاجة إلى تحسينات في جميع النواحي. ذلك هو لبّ الأمر".

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من جهة أخرى، اعترف بينوتو بأن أمل فيراري بتحقيق التقدم قد تلاشى مع فكرة تجميد تطوير السيارات للموسم المقبل، لكنه يشعر أنه من المبكر للغاية الحكم على ذلك.

فقال: "بالتأكيد عدم امتلاك الحرية الكاملة للتطوير، سيصعّب من مهمتنا. أعتقد أننا سنعلم كم سنقدر على تقليص الفارق حالما نتفهم الأسباب الكاملة وراء سبب بطء السيارة".

وأكمل: "أعتقد وببساطة أنه من المبكر الحكم على المسألة. لذا، بداية علينا التركيز على فهم السيارة ونواحي تحقيق التقدم".

وأردف معلقاً على الوقت الذي قد تستغرقه فيراري للحاق بركب المنافسة: "سيكون وقتاً طويلاً، لأن ذلك أمر علينا دراسته على مدار عدة أسابيع، لذا أعتقد أن علينا التحلي بالصبر".

واختتم: "كما قلت، عندما تكون هناك حاجة لتحسين جميع الجوانب في السيارة، فذلك ليس أمراً سهلاً يمكن حلّه بسرعة عن طريق تحديث سريع. بل سيستغرق وقتاً. كم سيستغرق؟ لا أدري الإجابة بعد".

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