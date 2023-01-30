فيراري: مزاعم كسب الـ 30 حصانًا "مهزلة"

مع تجميد تطوير المحرّكات في الفورمولا واحد منذ بداية الموسم الماضي، اختار العديد من المصنّعين المجازفة على صعيد الموثوقيّة في محاولة لضمان الحصول على أفضل قاعدة ممكنة للأداء.

واعترفت فيراري ورينو بأنّهما ضغطتا للحدود القصوى في سعيهما لتحقيق مكاسب طويلة الأمد.

وعلمت كلٌ منهما أنّ القوانين ستسمح بإجراء تغييرات لتحسين الموثوقيّة، بينما تُمنع التعديلات التي تهدف لتحقيق مكاسب مباشرة على صعيد الأداء.

وعلى إثر مشاكل موثوقيّة محرّكات فيراري في 2022، قرّر الفريق خفض طاقة وحدات طاقته لإدارة الأمور بشكلٍ أفضل في المراحل الأخيرة من الموسم.

لكن طفت على السطح بعض الشائعات بشأن قدرة الحصان الجامح على إجراء الفريق لتعديلات من ناحية الموثوقيّة للجولة الأخيرة في أبوظبي سمحت له باستعادة بعض الطاقة، وقد يُعادل ذلك 15 حصانًا.

كما تواصلت الشائعات خلال الفترة الشتويّة بكسب فيراري لـ 15 حصانًا إضافيًا حالما تُصبح وحدة طاقتها صامدة أكثر.

وأدّى ذلك إلى انتشار الكثير من القصص بشأن قدرة فيراري على تحقيق قفزة بـ 30 حصانًا لموسم 2023 بالمقارنة مع ما كانت عليه في بعض المراحل من الموسم الماضي.

لكنّ فريدريك فاسور مدير الفريق الجديد سخر من تلك الشائعات، وقلّل من شأن توفير أيّة تعديلات على وحدة الطاقة لأيّة خطوات على صعيد قوّة المحرّك.

وقال فاسور: "لا أعلم من أين أتت تلك الأرقام، لكنّه مهزلة. حقّقنا بعض الخطوات، لكنّها متعلّقة بالموثوقيّة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ أداء المحرّك العام الماضي لم يكن مشكلة على الإطلاق. كانت المشكلة في الموثوقيّة وكان الهدف الأوّل حلّها".

وأردف: "يبدو الوضع جيّدًا حتّى الآن. لكنّ الحقيقة ستظهر على المسار".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّه كانت هناك بعض المشاكل التي عانى منها الفريق، ولا يقتصر ذلك على فيراري. يعود ذلك إلى الارتدادات على المسار وسيحصل الجميع على صورة أوضح في البحرين في غضون أسبوعين أو ثلاثة".

وجاءت تعليقات فاسور بشأن تقدّم محرّك فيراري على خلفيّة قول برونو فامين المسؤول عن محرّكات رينو في الفورمولا واحد خلال الفترة الشتويّة أنّه يتوقّع أن تُصبح "فيا" أكثر صرامة من ناحية ضمان أنّ أيّة مكاسب من الموثوقيّة مبنيّة على مشاكل حقيقيّة صادقة وليست عذرًا لتحسين الأداء.