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فيراري: مرسيدس مخطئة حيال أداء محرّكنا

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فيراري: مرسيدس مخطئة حيال أداء محرّكنا
من قبل:
26-02-2020

قلّل ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري ممّا أشارت إليه مرسيدس بأنّ الحصان الجامح استخدم أوضاع محرّك مختلفة عن تلك التي اختبرها زبائنه في تجارب الفورمولا واحد الأسبوع الماضي.

بعد أداء باهتٍ نسبيًا في التجارب الأولى في برشلونة، ألمحت مرسيدس في نشرة صحفيّة إلى أنّ غريمتها الإيطاليّة "لم تُظهر كامل إمكانيّات سيارتها في الأسبوع الماضي".

وتساءلت مرسيدس: "لماذا أمضت فيراري هذه التجارب وهي تُشغّل محرّكها عند مستوى طاقة منخفضٍ جدًا بالمقارنة مع شريكاتها؟".

لكن عندما طرح موقعنا "موتورسبورت.كوم" هذه المسألة على بينوتو، قال السويسري: "يبدو أنّ مرسيدس تعي كثيرًا ممّا نفعله، لكنّ ذلك غير صحيح".

لكنّه اعترف في المقابل بأنّ فيراري ليست بالسرعة التي تريدها في الوقت الحاضر، خاصة على صعيد افتقارها للسرعة على الخطوط المستقيمة.

وقال حيال ذلك: "نعتقد بأنّنا لسنا السيارة الأسرع في الوقت الحاضر، لذا أعتقد بأنّنا سنكون خلفهم على صعيد الأزمنة في بداية الموسم".

وأكمل: "مالذي نفتقر إليه؟ سيارة هذا الموسم أسرع من سيارة الموسم المنقضي في المجمل، لكنّنا أسرع في المنعطفات وأبطأ على الخطوط المستقيمة".

وأردف: "كان ذلك من بين أهدافنا عند تصميم هذه السيارة. علمنا العام الماضي أنّنا بطيئون جدًا في المنعطفات، لذا حاولنا زيادة أكبر قدرٍ ممكن من الارتكازيّة على السيارة من أجل جعلها سريعة قدر الإمكان في المنعطفات. لكنّنا ندفع الآن ثمن ذلك على الخطوط المستقيمة".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ الأمر لا يزال يتمحور حول التوازن العام، والإعدادات، والمنعطفات البطيئة، نحتاج لتحسين ذلك. لكنّ ذلك جزء من المهمّة التي تنتظرنا هذا الأسبوع".

كما شاطر سيباستيان فيتيل رأي مديره بأنّ سيارة فيراري الجديدة قدّمت خطوة إلى الأمام على صعيد الأداء في المنعطفات.

وقال الألماني: "أحد أهدافنا كان التأكّد من امتلاكنا لسيارة أسرع في المنعطفات. ليس فقط أن نكون سريعين في المنعطفات، وإنّما نكون أفضل أيضاً في ما يتعلّق بإدارة الإطارات وكلّ تلك الأمور".

وأكمل: "مثلما قال ماتيا فربّما نودّ التواجد في موقعٍ أكثر قوّة في الوقت الحاضر، لكن من المنصف القول بأنّ الموسم طويل جدًا، ومن المنصف القول كذلك أنّنا لم نبدأ الموسم أصلًا. لذا أعتقد بأنّنا نحاتاج للتركيز على أنفسنا".

وأردف: "أعتقد بأنّ أمامنا الكثير من العمل لإنجازه. تُمثّل السيارة خطوة إلى الأمام مثلما قلت. أعتقد بأنّنا نعلم أنّ بوسعنا تحسينها انطلاقًا من موقعنا الحالي، الوقت وحده كفيلٌ بالإجابة".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث التجارب الشتوية الثانية
الكاتب مروان الوافي

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