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فيراري تعترف بأنّ محرّكها "ليس بقوة العام الماضي"

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فيراري تعترف بأنّ محرّكها "ليس بقوة العام الماضي"
من قبل:
, محرر
01-03-2020

أقرّت فيراري أنّ محرّكها "ليس بالقوّة" التي كان عليها الموسم الماضي، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق لتجاوز تأخّره على صعيد سرعة المقاطع المستقيمة بالمقارنة مع منافسيه.

بينما بدا بأنّ سيارة الصانع الإيطالي الجديدة "اس اف1000" قد حققت خطوة للأمام لناحية الأداء في المنعطفات، إلّا أنّه كان واضحًا خلال التجارب الشتوية في برشلونة أنّ السيارة متراجعة على صعيد السرعة القُصوى.

وفي ظلّ أنّ أفضليتها على المقاطع المستقيمة كانت أبرز ما تمتّعت به الحظيرة الإيطالية في المواسم الأخيرة، لكنّ ماتيا بينوتو مدير الفريق قال أنّ افتقار السيارة للسرعة هو نتيجة أداء المحرّك والسحب الزائد الذي تحظى به السيارة.

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن أيّ السببين وراء أداء فيراري على المقاطع المستقيمة، قال بينوتو: "أعتقد بأنّه مزيج من الأمرين".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا لسنا بذات القوة على صعيد الأداء الكلي للطاقة والمحرّك مقارنة بالعام الماضي، حيث ركّزنا نوعًا ما على موثوقيتنا وهذا بطريقة ما أثّر في نهاية المطاف على الأداء. كما أنّ السحب يؤثّر بشكل ملحوظ على السرعة، حيث أرى أنّك عندما تبحث عن سرعة أفضل، فإنّك بحاجة للبحث عن السحب وطاقة المحرّك نفسه. إذ سنعمل على كلا الأمرين للمستقبل بلا شك".

وتابع: "السحب هو الجانب الذي ربما تعالجه في نهاية المطاف في وقت أبكر بالمقارنة مع وحدة الطاقة، إذ وعلى صعيد المحرّك ستحتاج للانتظار للنسخة الثانية".

ويأتي ذلك الاعتراف حيال المحرّك عقب الشكوك التي أحاطت بوحدة طاقة فيراري لموسم 2019، والتي تمخّض عنها "تسوية سرية" تمّ التوصّل لها بين الفريق و"فيا".

وبالحديث قبل إعلان "فيا" عن تلك "التسوية" مع فيراري، قال بينوتو أنّ أداء وحدة الطاقة يحدُّه برنامج الموثوقيّة الذي يعتمده الفريق.

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وحين سُئِل إذا ما كانت فيراري تُخفي أداء المحرّك الحقيقي، قال بينوتو: "لا نُخفي شيئًا. ذلك أداؤنا الحقيقي. أعتقد أنّه من الصعب التفريق فيما يعود له التأخّر، السحب أم الطاقة، لكنّنا بكلّ تأكيد متأخّرون في السرعة بالمقارنة مع منافسينا".

واختتم: "أرى بأنّ أداءنا تأثّر من السحب ومن برنامج الموثوقيّة الذي نعتمده".

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الكاتب أحمد مجدي

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