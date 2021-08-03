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فيراري مجبرة على استبعاد محرّك لوكلير بعد حادث المجر

يتّجه شارل لوكلير لتلقّي عقوبة في مرحلة لاحقة من هذا الموسم بعد اكتشاف فيراري أنّ محرّكه لن يكون من الممكن استخدامه مجدّدًا بعد الحادث الذي تعرّض له في المنعطف الأوّل من سباق جائزة المجر الكبرى.

فيراري مجبرة على استبعاد محرّك لوكلير بعد حادث المجر

اصطدم لانس سترول بأصيل موناكو بعد أن فقد السيطرة على سيارته أستون مارتن في المنعطف الأوّل نتيجة كبحه المتأخّر وانزلاقه على العشب في الأجواء الرطبة.

وتسبّب الاصطدام في ضررٍ كبير على سيارة لوكلير وكان كافيًا للإطاحة به خارج السباق عند المنعطف الثاني.

لكنّ الحصان الجامح تلقّى ضربة موجعة أخرى بعد اكتشاف عدم قدرته على تصليح وحدة طاقة لوكلير.

ذلك يعني أنّ سائق فيراري سينتقل إلى استخدام وحدة طاقته الأخيرة ضمن جائزة بلجيكا الكبرى، ومن المرجّح أن يضطرّ لاستخدام أخرى رابعة في مرحلة لاحقة من الموسم وهو ما سيؤدّي إلى تلقيه عقوبة على شبكة الانطلاق حينها.

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وضمن بيان أصدره الفريق اليوم الثلاثاء: "أظهرت الفحوصات التي أُجريت على السيارة رقم 16 أمسٍ الإثنين في مارانيللو أنّه إلى جانب ذلك فإنّ المحرّك متضرّرٌ بشكلٍ لا يُمكن تصليحه ولا يُمكن استخدامه مجدّدًا، وذلك على إثر الاصطدام القويّ من قبل سيارة أستون مارتن الخاصة بلانس سترول".

وأضاف البيان: "مثّلت هذه ضربة موجعة إضافيّة لفريق فيراري وأصيل موناكو. لهذا الضرر تأثيرٌ مالي وعواقب تسابقيّة بالنظر إلى بقاء 12 سباقًا هذا الموسم، ومن المرجّح أن يضطرّ الفريق لتركيب محرّك رابع على سيارة شارل، وبالتالي تلقيه لعقوبة".

تأتي هذه الأنباء بعد معاناة غريمتها ريد بُل من إمكانيّة تحطّم محرّكين نتيجة حوادث اللفّة الأولى.

إذ حدث شرخٌ في وحدة طاقة ماكس فيرشتابن من سباق سيلفرستون واضطرّ الفريق لتغييره لسباق المجر، بينما تعطّلت وحدة طاقة سيرجيو بيريز بعد اصطدام فالتيري بوتاس به عند المنعطف الأوّل في المجر.

وبحديثه ضمن عطلة نهاية الأسبوع، اقترح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن تُفكّر البطولة في تغيير القوانين لإجبار الفرق المنافسة على دفع تكاليف الضرر في حال اعتبر المراقبون أنّ اللوم يقع بالكامل عليها في أيّ حادث.

وفي حين أنّ ريد بُل تعتقد بأنّه يجب منح الفرق إعفاءات في سقف النفقات في حال تعرّضها لضرر بسبب حوادث من قبل فرقٍ أخرى، يعتقد بينوتو بأنّ فكرته البديلة قد تنجح.

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وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّ هناك قيمة للتباحث في المستقبل القريب مع مدراء الفرق، وفيا والفورمولا واحد".

وأضاف: "من الواضح أنّك إن لم تكن مذنبًا، فإنّ تعرّضك لهكذا ضرر في ظلّ سقف النفقات ستكون له عواقب أكبر الآن".

وأردف: "هل علينا إضافة إعفاءات؟ لست متأكّدًا من أنّ ذلك هو الحلّ. أعتقد بأنّه قد يكون من الصعب للغاية مراقبة ذلك".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّه ما علينا التفكير فيه ربّما هو إن كان سائقٌ ما مذنبًا، فإنّ على فريقه دفع ثمن الضرر والتصليحات للفريق الآخر. سيجعل ذلك السائقين مسؤولين أكثر".

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