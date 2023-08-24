فيراري "متفقة" مع ساينز حيال مفاوضات العقد المستقبلي في الفورمولا واحد
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن قلعة مارانيللو "متفقة" مع كارلوس ساينز حيال مفاوضات العقد المستقبلية، وذلك قبل نهاية موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد.
يمتد عقد الإسباني حتى نهاية موسم 2024، لكنه شدّد على رغبته بالاستقرار لفترة طويلة عبر تمديد مبكر لفترة تواجده مع الفريق.
وبالتالي فإنه يريد تحديد مستقبله قبل نهاية الموسم الجاري.
ويتفق فاسور مع فكرة أنه من المفضل العمل ضمن هذه الفترة الزمنية، حيث قال: "أعتقد أننا متفقون مع رؤية كارلوس، بشكل كامل".
وأكمل: "تم سؤالنا مرات كثيرة. ولطالما قدمنا نفس الإجابة، أننا نمتلك المزيد من الوقت للمفاوضات، ما زال أمامنا 18 شهراً في العقدين".
وأكمل: "كلانا يريد بدء الموسم المقبل بطريقة واضحة. ذلك يعني اتخاذ قرار قبل نهاية الموسم".
وتابع: "ما زال أمامنا 4 أو 5 أشهر لاتخاذ القرار. نحن متفقون تماماً مع وجهة نظر كارلوس، وسنناقش ذلك قريباً".
من جهة أخرى، تم ربط فيراري بسائق مرسيدس الحالي لويس هاميلتون وذلك بفضل العلاقة الجيدة التي تجمعه مع فاسور.
حيث لم يكمل هاميلتون بعد عقده الجديد مع مرسيدس، رغم الإشارات الإيجابية من البريطاني ومن السهام الفضية حيال الرغبة بمواصلة العمل معاً.
لكن فاسور نفى التكهنات بأن بطل العالم سبع مرات على رادار فيراري.
فقال: "حسناً، لا أعلم ما المشكلة، أو إن كانت هناك مشكلة أم لا (بين هاميلتون ومرسيدس)".
وأكمل: "بصراحة، لا أركز على ذلك. تركيزي على تطوير الفريق. المفاوضات بين لويس وتوتو (وولف مدير الفريق)، وليست معي".
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