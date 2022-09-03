فيراري "متفاجئة" من سرعة مرسيدس ومكلارين على حلبة زاندفورت

بالرغم من التكهنات بعودة قوية لفريق فيراري على حلبة زاندفورت بفضل خصائصها التي تتطلب ارتكازية مرتفعة، لكن الفريق لم يكن يتوقع السرعة التي أظهرتها كل من مكلارين ومرسيدس.

وتصدر جورج راسل ولويس هاميلتون التجارب الحرة الأولى، بينما ظهرت السهام الفضية كأقرب الملاحقين لسيارتي فيراري في الحصة الثانية.

لكن وتيرة لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي حقق رابع أسرع الأزمنة وضعته بالفعل بين سائقي المقدمة.

وبعد الأداء غير المقنع لسيارتي ريد بُل، فإن تواجد مكلارين ومرسيدس في المقدمة أثار علامات الاستفهام لدى العلامة الحمراء.

حيث قال ساينز الذي سجل ثاني أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الثانية: "يبدو وكأننا عُدنا للوتيرة التنافسية، وهذا ما كان متوقعاً بعض الشيء عقب جولة صعبة في سبا".

وأردف: "لكننا تفاجأنا كذلك بسرعة مكلارين، مرسيدس وريد بُل. كنا جميعنا ضمن فارق ثلاثة أعشار الثانية. أنا واثق من أن التصفيات ستكون متقاربة جداً، جداً وحماسية".

من جهته، أضاف لوكلير: "جميعنا قريبون للغاية من بعضنا، كان من المفاجئ رؤية هذا التقارب".

وأردف: "سيكون يوماً صعباً، لكننا نتطلع لتحقيق خطوة أخرى للأمام".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وبينما بدت فيراري سريعة في اليوم الأول، خاصة بالمقارنة مع ريد بُل، لكن كلا سائقيها أشارا لضرورة تحسين التوازن.

حيث قال ساينز: "أعتقد أننا بحاجة لتحسينات طفيفة. نحن بعيدون للغاية عن التوازن المثالي على مدار اللفة".

وأكمل: "أشعر أننا بحاجة للتحسن في المقطع الأول وتحمية إطارات ’سوفت’، إضافة إلى تحسين التوازن. لكنها تحسينات طفيفة وستمنح تقدماً طفيفاً في التصفيات".

من جهته، قال لوكلير: "بشكل عام، التوازن مسألة صعبة جداً. نحن نعاني في انعطاف السيارة ومن ثم عند الخروج من المنعطفات تصبح السيارة عصبية. علينا العمل على ذلك".

واختتم: "لكنني واثق من أننا قادرون على تحقيق خطوة للأمام".