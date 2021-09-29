تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / "فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل التالي / المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار

فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة

كان ماتيا بينوتو متحفّظًا حيال وضع رقم لمكاسب التوقيت التي حققها فريقه فيراري مع وحدة طاقته المحدثة في الفورمولا واحد، لكنّه قال بأنّها وفّرت "خطوة" على صعيد الأداء.

فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة

قدّمت فيراري نظامًا هجينًا محدّثًا على وحدة طاقتها على سيارة شارل لوكلير لجائزة روسيا الكبرى في سوتشي نهاية الأسبوع الماضي.

وكان من المعلوم أنّ وحدة الطاقة المحدّثة ستعطي دفعة تكافئ أقل من 10 أحصنة، لكنّ فيراري أوضحت قبل تقديمها بأنّ هدفها الأكبر هو المساعدة في وضع أساس لموسم 2022 وما بعده.

اقرأ أيضاً:

وقد تمتّع لوكلير بوتيرة جيّدة في سوتشي، حيث تقدّم من الخلف إثر تراجعه على شبكة الانطلاق ليتواجد في المركز الثالث في مرحلة ما وينافس على النقاط قبل قرار بقائه أكثر من اللازم على المسار على الإطارات الملساء مع وجود الأمطار، ما تسبب بتراجعه إلى المركز الـ 15.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، صرّح بينوتو مدير فريق فيراري بأنّه لا يرغب بوضع رقم على قدر مكاسب التوقيت مع وحدة الطاقة المحدّثة، مُشددًا على أنّ الهدف الأساسي منها هو التخطيط للمستقبل.

فقال عند سؤاله عن مكاسب الوقت: "لا، لا أريد تحديد ذلك. أعتقد بأنّ ذلك ضمن خصوصية الفريق. ولكن هنالك خطوة على صعيد الأداء، وكما قال شارل ولورون (ميكيز) بالفعل، فإنّ الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا أنّ ذلك التحديث دفعنا إلى الأمام قدر الإمكان مع تلك التقنية الجديدة".

وأضاف: "سيساعد ذلك بالتأكيد في الرؤية لموسم 2022 على صعيد الخبرة التي بوسعنا اكتسابها".

وتابع: "لكنني سعيد الآن بأنّ شارل حصل على ذلك التحديث ولبقية الموسم، وتلك ما تزال مجرد خطوة".

هذا وتخطط فيراري لتقديم وحدة الطاقة المحدّثة على سيارة كارلوس ساينز خلال أحد السباقات المتبقية من الموسم، لكنّ سيتعين عليه كذلك تلقّي عقوبة التراجع على شبطة الانطلاق من أجل ذلك.

اقرأ أيضاً:

كما صرّح لورون ميكيز المدير التقني لدى فيراري عقب التصفيات في سوتشي بأنّ الفريق "راضٍ" عن نتائج وحدة الطاقة الجديدة، لكنّه أوضح بأنّها "لن تغيّر جذريًا في الأداء".

بيد أنّ وحدة الطاقة المحدّثة تأتي بغض النظر كدفعة لفيراري ضمن معركتها مع مكلارين على المركز الثالث في بطولة الصانعين، حيث تفصل 17.5 نقطة فقط بين الفريقين مع بقاء 7 سباقات على نهاية الموسم.

 
المشاركات
التعليقات
"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

المقال السابق

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

المقال التالي

المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟

المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟

2
فورمولا 1

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

8 س
3
فورمولا 1

فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة

6 س
4
فورمولا 1

أكبر خمسة فوارق انتصارات في مسيرة هاميلتون

2 س
5
فورمولا 1

المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟

5 س
أحدث الأخبار
أكبر خمسة فوارق انتصارات في مسيرة هاميلتون
فورمولا 1

أكبر خمسة فوارق انتصارات في مسيرة هاميلتون

2 س
المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟
فورمولا 1

المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟

5 س
فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة
فورمولا 1

فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة

6 س
"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل
فورمولا 1

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

6 س
هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي
فورمولا 1

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

8 س
أحدث ملفات الفيديو
دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
6 س

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

الأكثر شعبية اليوم

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟
فورمولا 1 فورمولا 1

هل يُفلت هاميلتون من عقوبة المحرّك في ما تبقى من موسم 2021؟

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة

أكبر خمسة فوارق انتصارات في مسيرة هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

أكبر خمسة فوارق انتصارات في مسيرة هاميلتون

المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟
فورمولا 1 فورمولا 1

المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟

مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

مغامرة بوتاس مع الإطارات ساهمت في اتخاذ القرار الصحيح مع هاميلتون في سوتشي

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق الرئيسي في سوتشي ويعزّز صدارته للترتيب
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق الرئيسي في سوتشي ويعزّز صدارته للترتيب

موجيللو مرشّحة لتعويض تركيا في الفورمولا واحد بعد قرار القائمة الحمراء من المملكة المتحدة
فورمولا 1 فورمولا 1

موجيللو مرشّحة لتعويض تركيا في الفورمولا واحد بعد قرار القائمة الحمراء من المملكة المتحدة

أحدث الأخبار

أكبر خمسة فوارق انتصارات في مسيرة هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

أكبر خمسة فوارق انتصارات في مسيرة هاميلتون

المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟
فورمولا 1 فورمولا 1

المارشلز في الفورمولا واحد: من هم وماذا يفعلون وهل يتقاضون مرتبًا؟

فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" غير قلقة من آخر تصرفات مازيبين المثيرة للجدل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.