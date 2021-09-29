فيراري لا ترغب بالكشف عن مقدار المكاسب من وحدة طاقتها المحدثة

قدّمت فيراري نظامًا هجينًا محدّثًا على وحدة طاقتها على سيارة شارل لوكلير لجائزة روسيا الكبرى في سوتشي نهاية الأسبوع الماضي.

وكان من المعلوم أنّ وحدة الطاقة المحدّثة ستعطي دفعة تكافئ أقل من 10 أحصنة، لكنّ فيراري أوضحت قبل تقديمها بأنّ هدفها الأكبر هو المساعدة في وضع أساس لموسم 2022 وما بعده.

وقد تمتّع لوكلير بوتيرة جيّدة في سوتشي، حيث تقدّم من الخلف إثر تراجعه على شبكة الانطلاق ليتواجد في المركز الثالث في مرحلة ما وينافس على النقاط قبل قرار بقائه أكثر من اللازم على المسار على الإطارات الملساء مع وجود الأمطار، ما تسبب بتراجعه إلى المركز الـ 15.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، صرّح بينوتو مدير فريق فيراري بأنّه لا يرغب بوضع رقم على قدر مكاسب التوقيت مع وحدة الطاقة المحدّثة، مُشددًا على أنّ الهدف الأساسي منها هو التخطيط للمستقبل.

فقال عند سؤاله عن مكاسب الوقت: "لا، لا أريد تحديد ذلك. أعتقد بأنّ ذلك ضمن خصوصية الفريق. ولكن هنالك خطوة على صعيد الأداء، وكما قال شارل ولورون (ميكيز) بالفعل، فإنّ الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا أنّ ذلك التحديث دفعنا إلى الأمام قدر الإمكان مع تلك التقنية الجديدة".

وأضاف: "سيساعد ذلك بالتأكيد في الرؤية لموسم 2022 على صعيد الخبرة التي بوسعنا اكتسابها".

وتابع: "لكنني سعيد الآن بأنّ شارل حصل على ذلك التحديث ولبقية الموسم، وتلك ما تزال مجرد خطوة".

هذا وتخطط فيراري لتقديم وحدة الطاقة المحدّثة على سيارة كارلوس ساينز خلال أحد السباقات المتبقية من الموسم، لكنّ سيتعين عليه كذلك تلقّي عقوبة التراجع على شبطة الانطلاق من أجل ذلك.

كما صرّح لورون ميكيز المدير التقني لدى فيراري عقب التصفيات في سوتشي بأنّ الفريق "راضٍ" عن نتائج وحدة الطاقة الجديدة، لكنّه أوضح بأنّها "لن تغيّر جذريًا في الأداء".

بيد أنّ وحدة الطاقة المحدّثة تأتي بغض النظر كدفعة لفيراري ضمن معركتها مع مكلارين على المركز الثالث في بطولة الصانعين، حيث تفصل 17.5 نقطة فقط بين الفريقين مع بقاء 7 سباقات على نهاية الموسم.