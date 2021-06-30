فيراري ما زالت بعيدة عن إيجاد حل لمشاكلها مع الإطارات

بعد أسبوع واحد فقط من السباق الكارثي في بول ريكار، والذي لم ينجح خلاله كارلوس ساينز وشارل لوكلير بتسجيل أية نقطة، ظهر كلاهما بوتيرة مشجعة جداً على حلبة ريد بُل رينغ.

شق لوكلير طريقه من آخر الترتيب لينهي السباق سابعاً، ضمن أداء وصفه بأنه الأفضل في مسيرته حتى الآن، بينما بدا ساينز متفائلاً بعد أن حقق المركز السادس.

لكن وبالرغم من الوتيرة الجيدة للحصان الجامح، لكن ماتيا بينوتو مدير الفريق ما زال حذراً في توقعاته.

حيث يرى أن خصائص حلبة ريد بُل رينغ لعبت دوراً في وتيرة فيراري القوية، مشيراً إلى أن الفريق يستعدّ لأوقات صعبة في جائزة بريطانيا الكبرى الشهر المقبل.

فقال: "لا أعتقد أننا حددنا تماماً مشاكلنا في فرنسا، لا شكّ في ذلك خاصة بعد أن أجرينا جميع تلك التحليلات".

وتابع: "كان بوسعنا القيام ببعض الأمور بشكل مختلف لناحية الأداء هناك. لكنني أعتقد وبشكل عام، أن هناك بعض نقاط الضعف التي يجب العمل عليها لهذا الموسم".

وأردف: "على سبيل المثال، سنتجه إلى سيلفرستون، التي من الممكن أن تكون صعبة بالنسبة لنا. مع المنعطفات السريعة والكثير من الحمل على الإطارات".

واسترسل: "الأمر الأهم بالنسبة لنا هو مقاربتنا للجولة، والطريقة التي يتفاعل بها الفريق حيال الاستعدادات للسباق. أعتقد أن ذلك سار بشكل جيد في النمسا، لكن حتى وإن كانت سيلفرستون صعبة بالنسبة لنا، فلا شكّ أنها ستكون أفضل من فرنسا".

من جهته، أشار لوكلير إلى أن بعض الدروس المستقاة من فرنسا ساعدت الفريق على إدارة وتيرته في ستيريا.

فقال: "إنها بالتأكيد نتيجة العمل الجاد للفريق ما بين السباقين".

وأردف: "لقد لعب ذلك بالتأكيد دوراً هاماً. لكن خصائص الحلبة كذلك يبدو أنها ساعدتنا".

واختتم: "لذا نحن نواصل العمل الجاد لفهم ما قمنا به ومحاولة تكرار نفس المستوى من الأداء بشكل أكبر مستقبلاً".