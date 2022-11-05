فيراري ليست قلقة من معدّل تطوير مرسيدس لموسم 2023

بينما استهلّ الفريق الإيطالي موسم 2022 وهو المرشّح للفوز بالبطولة، إلّا أنه خسر في النهاية لصالح ريد بُل التي عادت سريعًا وبقوة لتفوز بلقبي هذا العام.

مع ذلك، برزت مرسيدس مؤخرًا إلى المنافسة مع ثنائي الصدارة وكانت هي التهديد الرئيسي لريد بُل في بعض السباقات، في الوقت الذي افتقرت فيه سيارة فيراري للأداء المطلوب.

وأتى ذلك بعد تغلّب مرسيدس على شبح الارتدادات الذي ألقى بظلاله على الفريق في بداية الموسم، وقدرتها على استخلاص قدرات سيارتها دبليو13.

ويُنبئ تقدّم مرسيدس بعودة السهام الفضية من جديد إلى المنافسة على الانتصارات الموسم المُقبل، وذلك قد يترك فيراري أمام موسم آخر مخيب للآمال لا تتمكن فيه من المنافسة على اللقب.

لكن ماتيا بينوتو مدير القلعة الحمراء يعتقد بأن الصورة التنافسية الحالية بين فريقه ومرسيدس لا تعكس الوضع الحقيقي للموسم المُقبل، حيث أوضح بأن فيراري أوقفت تطوير سيارتها لموسم 2022 في وقت مبكر للتركيز على العام المُقبل.

فقال: "مرسيدس بدأت تعود الآن كونهم طوّروا سيارتهم لفترة أطول منّا. ندرك كذلك أننا توقفنا مبكرًا جدًا عن تطوير سيارتنا للتركيز على 2023".

وأضاف: "لذلك لسنا قلقين للغاية من معدّل التطوير لديهم كوننا ندرك من جديد متى توقفنا نحن عن تطوير سيارتنا".

هذا ولا يشعر بينوتو بالقلق حيال وضع فريقه فيراري في ظل الافتقار للنتائج المرجوة.

فقال: "بالطبع إذا نظرت إلى السباقات الأخيرة، فلم تكن دومًا رائعة، لكن أعتقد بأننا كنا تنافسيين جدًا في سنغافورة. ربما كان الوضع سيئًا جدًا في المكسيك، لكنني لا أرى بأن نمط قائم لأننا كنا تنافسيين في سنغافورة، ولم نكن سيئين جدًا في اليابان، وتصفياتنا كانت جيدة في أوستن".